預算案僵局 舒默喊話：參院必須先出手

為避免聯邦政府停擺，民主黨參院領袖舒默(中)與共和黨參院領袖麥康諾(左)協商，由參院先行通過預算案，再送眾院討論；右為時常與黨團唱反調的民主黨參議員曼欽。(路透)

共和黨內部意見分歧導致預算 案在眾院 陷入僵局，聯邦政府下周末恐將關門。參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)22日接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時說，參院必須出面解決問題，透過必須通過法案(must-pass bill)為政府提供預算。

過去幾周，兩黨參議員關注眾院情勢發展之際，對於眾院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)無法湊足票數讓短期預算法案過關愈來愈憂心，麥卡錫也不願與民主黨協商如何讓預算危機取得暫時解決之道。原本的計畫是，先讓麥卡錫設法湊足票數，讓預算法案在眾院表決通過，等法案送交參院之後，再由參議員修改條文，並將最終版法案送回眾院進行最後一輪的表決與協商。

舒默表示，如今眾院共和黨團高層沒辦法在9月30日期限之前湊足票數，他將設法與參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)取得預算協議，在政府關門期限前夕送交眾院。舒默說，參院版本的預算提案包裹當中將包括援助烏克蘭的經費。

舒默說：「以眾院的狀況看來，我們現在可能必須先出手。」他說，正與麥康諾交換意見當中，「我們對於這個議題的許多層面都有高度共識」。

舒默說，要通過重大法案或「持續撥款決議案」(continuing resolution，CR)通過，本來就不容易，「但我感到非常樂觀，相信麥康諾跟我能夠找出辦法，在兩黨參議員裡找出數量可觀的票數。」

CNN分析，根據舒默評估，接下來可能發展包括：麥卡錫完全忽略參院版本預算提案，繼續在意見分裂的眾院推動本來的預算法案，一旦共和黨跑票四票，表決就宣告失敗；兩黨眾議員公開要求表決，聯手對麥卡錫施壓，如果兩黨議員能湊到218票，就能跳過麥卡錫讓法案進入投票。

報導指出，麥卡錫目前正為他所提出預算提案再次努力，希望讓整個財年支出的法案能在眾院通過。

另方面，國家廣播公司(NBC)報導，同為共和黨籍新科聯邦眾議員的莫利納諾(Marc Molinaro)與勞樂(Mike Lawler)表示，願與民主黨合作以解決預算僵局。莫利納諾與勞樂都是紐約州聯邦眾議員，兩人代表選區2020年大選都是拜登總統勝出。

報導指出，莫利納諾與勞樂21日表示，如果共和黨遲遲未能化解內部歧見，兩人將願意支持解除委員會審查動議的「院會請願書」(discharge petition)，讓短期預算法案強行交付表決。

莫利納諾接受媒體訪問時說：「這絕對是考慮選項之一。」他表示，確保政府能夠維持運作、國會對於預算做出合理決定，都是重大原則。