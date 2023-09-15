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拜會美智庫 侯友宜：對美支持台灣不會視為理所當然

中央社／紐約15日電
國民黨總統參選人侯友宜（右）贈送紐約市警察局長卡班一尊關公像。（取材自江啟臣臉書）
國民黨總統參選人侯友宜（右）贈送紐約市警察局長卡班一尊關公像。（取材自江啟臣臉書）

國民黨總統參選人侯友宜赴美訪問，當地時間15日在紐約拜會外交政策全國委員會、外交關係委員會等智庫；侯友宜說，與會者關心台海局勢，他強調對中國的意圖，不會存有不切實際期待，對美國支持台灣安全，也不會視為理所當然。

侯友宜美東時間14日晚間飛抵紐約，15日除拜會外交政策全國委員會（NCAFP）、外交關係委員會(CFR)等智庫，還前往紐約市警察局參訪「情資整合即時打擊聯合指揮中心」，局長卡班 （Edward Caban）親自接待。

侯友宜15日下午參訪紐約時報前，特別向媒體說明參訪智庫成果時說，兩個智庫都非常重要，對國防外交兩岸議題非常關心，尤其關心台海當前局勢；他一直強調，對中國的意圖，不會存有不切實際的期待，對美國支持台灣的安全，也不會視為理所當然。

侯友宜指出，國家本身要有自我防衛能力，不斷提升、加強國防軍備，嚇阻中國，同時也要不斷對話，降低衝突；扮演從交流增進理解，用實力確保和平，要做到讓台海安定、台灣安全、世界安心。

侯友宜競選辦公室也發出新聞稿說明，侯友宜在拜會CFR時表示，CFR定期出版的報告中，台海危機已連續3年，被列為全球潛在衝突第一級；他深信事在人為，兩岸應加強對話，增進功能性互動，才能降低爆發衝突的危險，不僅能讓台灣遠離戰爭，維護台海和平，亦有助區域與全球的穩定與繁榮。

侯友宜說，他來美國最重要目的，就是闡述台灣如何建構足夠的能力，以實現讓全世界都安定的願景，並希望跟美國各界多接觸，讓各方知道，台灣未來領導人的態度堅定，有信心與美國和全球各國站在一起，解決國際社會問題。

至於參訪紐約市警察局，侯友宜受訪時說，他對指揮中心透過大數據資料庫，便於員警即時線上查詢、分析情資等，留下深刻印象，雙方更互相贈禮留念，為不分國界的警察弟兄獻上最深祝福。

談及贈送給卡班的關公像，侯友宜表示，關公是正義的象徵，期待包括美國在內，公平正義都能在人民的關心下，能被正視與實現。

侯友宜 紐約市 紐約時報

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