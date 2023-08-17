過境金山 賴清德：中國不必把過境當文攻武嚇藉口

美國在台協會主席羅森柏格(右)在舊金山歡迎賴清德副總統(中)過境。(台北總統府提供)

中華民國副總統賴清德 出訪巴拉圭行程結束，在美西時間16日下午飛抵加州舊金山 過境，美國在台協會(AIT)主席羅森柏格登機迎接；當地台僑500多人在機場與下榻酒店熱烈歡迎。

賴清德在飛往舊金山的班機上受訪時被問到中共對他過境美國仍有文攻武嚇，他表示，美國政府也公開講了，總統、副總統過境行之有年，中國不必把過境作為文攻武嚇的藉口，這是很自然的事情。

在與隨程的台北媒體機上茶敘時被問及，賴清德在紐約僑宴演說中，再度提到四大支柱行動方案，但現在兩岸互信程度很低，如何扭轉？他說，台灣善意一直都在，不管中國發生天災、地變，台灣都是最早捐款協助或幫助最多的國家，「我們非常希望中國看到這個事實，兩岸交流、互動或合作，創造雙方共同利益，這也必須雙方面」。

他說，中國大可以不必對台灣文攻武嚇，這是損人不利己的事，非常希望未來彼此能認知到台海和平穩定對中國、台灣及國際社會都有好處。

媒體也聚焦台灣2024總統大選。被問到台北駐美代表蕭美琴是不是理想的副手人選？賴清德說，他這次擔任蔡英文總統特使到巴拉圭，任務清楚，沒有為了選舉，自然跟蕭美琴就沒有談到選舉的事情。

500台僑熱迎 親中團體隔街抗議

賴清德16日下午到達舊金山Hyatt Regency SFO門口，飯店前聚集500位支持台灣的僑胞，也有不少主流媒體、當地媒體現場報導，也有親中團體在對街抗議。

賴清德抵達時，前有灣區警方開道，抵達現場時民眾歡聲雷動，高喊「台灣加油」，從下車到走進飯店大概十分鐘路程，與現場歡迎民眾握手致意。

來自舊金山、洛杉磯 的500多位台灣僑胞、數十個台灣社團在飯店門口迎接賴清德，現場歡聲雷動，不斷高喊「台灣加油」；隔街約對面，有來自不同的聲音，高喊「台灣是中國的、台獨是一條死路」。

副總統賴清德過境，台僑聚集500人歡迎。（記者江碩涵／攝影）

抗議的民眾在另一頭集結。(記者江碩涵／攝影)

大洛杉磯台灣會館基金會董事長陳柏宇說，為支持台灣民主，集合50位洛杉磯僑胞，一早搭車、搭飛機分別趕來支持，當晚快閃回洛杉磯。他表示，從洛杉磯趕來就是要展現台灣人團結的力量，他們衷心支持台灣展現民主外交。

舊金山灣區信賴之友會共同召集人、僑務諮詢委員、北加州南灣台灣同鄉會會長周信結表示，蔡英文及賴清德過境美國，顯示出自由台灣的生存對民主世界的生存至關重要，僑胞強烈歡迎，就是要展現台灣人的信念。