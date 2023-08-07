女足世界盃／美國女足王朝終結 敗在傷兵困擾、陣容斷層

美國女足最後一次奪冠是在2019年。主將拉皮諾(中)帶領隊員歡呼勝利，如今在16強就被迫止步。(Getty Images)

美國女足兩年前看似堅不可摧，不僅連續兩屆世界盃 奪冠，2021年更以44場不敗戰績進入該年的東京奧運 ；然而那年7月21日的開幕戰卻以0比3輸給瑞典 隊，最終拿下銅牌。時間來到今年的女足世界盃卻出現史上最早的出局。美國女足盛世衰落恐怕源於老將退場、後繼無人，未來將面臨大幅重建，包括新教練、陣容徹底調整。

華盛頓郵報報導，美國隊小組賽以1勝2和的成績進到16強，6日再度對上瑞典隊，雙方鏖戰整場皆未破網，最後在PK戰中以4比5敗給瑞典，也迎來美國女足38年歷史上最早的一次重大賽事出局。美國女足在世界盃佔據統治地位，拿過1991、1999、2015、2019年冠軍，但6日與瑞典比賽中上屆的關鍵球員幾乎都退役、受傷、減員、停賽或重新安排位置。

現年38歲的女足傳奇、國家隊主力球員梅根·拉皮諾(Megan Rapinoe)世界盃前便已宣布將在年底退役；另位球星摩根(Alex Morgan)則將在下屆世界盃時年滿38歲，這可能是她最後一次參加此賽。

在主力即將退場前，美國隊已盡可能補強陣容，找尋新人作為球隊支柱。2022年2月似乎出現曙光：出身史丹福大學、巴西籍的得分手馬卡里歐(Catarina Macario)加入美國隊，搭檔史旺森(Mallory Swanson)，2位20歲出頭的小將儼然有新雙箭頭之勢。

壞消息是，馬卡里歐2022年6月膝蓋韌帶撕裂。此後美國隊出現疲軟跡象，下半年在友誼賽中一度遭遇三連敗，輸給英國、西班牙、德國。僅靠著史旺森得分，美國隊堪堪避免出現首次四連敗。史旺森在今年2月的SheBelieves盃上，攻入了5分中的4分，表現火熱，這時第2個噩耗傳來：4月對陣愛爾蘭的友誼賽中她髕腱撕裂。

美國隊23人名單中雖有14名新人，但最有前途的兩名都因傷無法出戰；前鋒雖有老將摩根，但與另兩位年輕新秀前鋒搭配效果不佳，種種因素或許便是本屆世界盃失利之主因。