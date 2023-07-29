當選將特赦川普？德桑提斯：讓快80歲前總統坐牢沒好處

佛州州長德桑提斯28日迴避若當選總統是否特赦川普的問題，但轉個彎指要年近80歲的前總統坐牢對國家沒好處。（美聯社）

共和黨 黨內初選由前總統川普 領先，他的最大對手佛州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)在28日採訪中再度重申他的諾言：如果明年當選總統，他將考慮特赦川普。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，德桑提斯在天狼星XM廣播(SiriusXM)28日播出的「梅根‧凱利秀」(The Megyn Kelly Show)被主持人問到是否會承諾赦免川普的任何聯邦指控時，輕描淡寫地以川普的年齡給了答案。

德桑提斯表示，就是要做對國家有利的事情，「我不認為讓一位快80歲的前總統入獄對國家有好處。」並指出77歲的川普比他大了整整33歲。

這是否意味著他一定會赦免川普？德桑提斯繼續說道：「這似乎不是一件好事。像是福特赦免了尼克森，他因此受到一些批評，但當今最終的問題是，我們作為一個國家想繼續前進嗎？還是我們想深陷過去的爭議之中？我認為大眾希望有一個新的開始，想要有人關注他們的問題。過去五、六年發生了很多事，但展望未來我們還有其他問題必須處理。」

德桑提斯5月正式宣布參選後，便說如果當選將考慮赦免參與2021年1月6日國會暴動的人，川普正因為這場暴動面臨第三項起訴。德桑提斯上周淡化了國會暴動，稱這場暴動(riot)「不是叛亂(insurrection)」。「這些人是去參加集會，然後去抗議的，現在它演變成了一場暴動。但認為這是以某種方式推翻美國政府的計畫的想法是錯的，媒體炒作這件事只是為了盡可能達成黨派和政治目的。」

另四名共和黨黨內初選競爭者強森(Perry Johnson)、拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)、海理(Nikki Haley)、艾德(Larry Elder)過去亦表示，如果當選將赦免川普或者傾向這麼做。克利斯蒂(Chris Christie)、赫德(Will Hurd)則說他們不會赦免川普或者傾向不赦免。