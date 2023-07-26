德桑提斯再裁競選團隊 花錢習慣豪奢…下季募款乏力

參選共和黨總統初選的佛州州長德桑提斯，選戰不順，民調無法提升外，還大裁競選人手，25日更在田納西州高速路發生車禍，幸無大礙。(Getty Images)

紐約時報報導，四名知情人士透露，正在角逐共和黨2024年總統初選的佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)，問鼎白宮的競選實力遭到盟友及金主質疑，如今為了節省開支，競選總部這個月裡已裁撤大約三分之一人力。

德桑提斯競選總部成立最初兩個月，支薪員工一度擴編到90多人，但這個月裡已經裁撤38名助理。報導指出，前總統川普 再戰2024的競選團隊，成員大約就是38人。

自從宣布參選以來，德桑提斯聲勢一直無法拉抬，民調不僅落後於川普還持續走下坡。盟友與金主開始質疑德桑提斯是否具備身為總統候選人的長期實力。

根據這個月公布的德桑提斯競選團隊財務申報，發放薪水大約是川普競選團隊的一倍。德桑提斯今年4月至6月間募得2000萬元，到現在已經用掉40%。德桑提斯某些花錢習慣則引起爭議，包括喜歡搭乘私人專機、偏好租用豪華場地舉辦募款活動，包括上周末在度假村款待猶他州金主。

紐約時報分析，德桑提斯團隊到了今年7月，可以動用的初選經費約為900萬元，其中許多金主都已經捐款達到最高額度，接下來已經無法繼續贊助選舉獻金。

競選總部人力縮編不僅是承認開銷必須有所節制，還反映出未來幾個月募款恐將變得艱辛的事實。許多出手最大方的金主，現在紛紛被德桑提斯逐漸下滑的民調數字嚇到，深怕「選邊站」一旦失誤將惹怒川普，回顧幾個月前，德桑提斯則頗受看好。

一名金主匿名受訪時說，德桑提斯下一季募款將遇到嚴重挑戰，如今金主對德桑提斯的興趣大不如前。

德桑提斯競選團隊發言人珍納拉‧裴克(Generra Peck)說，近來競選團隊經過從上到下的組織通盤檢討，決定做出某些調整。她說，已經採取積極措施簡化運作，要讓德桑提斯贏得初選並打敗拜登。

另方面，德桑提斯25日上午前往田納西州 跑選舉行程途中發生車禍，競選團隊發言人表示，德桑提斯與選舉團隊工作人員均未受傷。

競選團隊發言人葛瑞芬(Bryan Griffin)證實，德桑提斯25日上午驅車前往田納西州查塔努加(Chattanooga)參加活動的途中發生車禍。葛瑞芬說，德桑提斯的選舉行程將持續進行。