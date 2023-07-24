無情熱浪讓「食物通膨」加劇 堪州冬小麥收成量估達歷史低點

極端天氣可能導致食物通膨加劇。(中新社)

全球暖化對農業的長期影響深遠而複雜，一些農民可能受益於更久、更溫暖的生長季，但新的天氣模式可能顛覆如今的重點糧食生產區，極端天氣可能導致食物通膨加劇。

今年夏天是有紀錄以來最熱的夏季之一，無情的熱浪 肆虐全球各地，重要糧食產區的農民遭遇重大挑戰。

堪薩斯州的冬小麥收成量預計達到歷史低點，聯邦農業部近期估計該州的收成將比去年少22%。

歐盟執行委員會(European Commission)預計西班牙的小麥產量比五年平均少38%；義大利 一個大型酪農業組織表示，受到高溫 影響，乳牛的產奶量比正常水平少10%。

更加不穩定的氣候代表農民將面臨更頻繁的極端天氣事件，「NPJ氣候與大氣科學」(NPJ Climate and Atmospheric Science)期刊發表的一項研究指出，1981年時美國中西部與中國的小麥農預計每100年經歷一次極端天氣，但如今的中國農民每16年便面臨重大天氣相關挫折的風險，美國的情況更嚴重，每六年就可能遇到損害作物的極端天氣。

全球貿易可以緩解部分農業動盪，海外供應可以填補不良的當地收成，農業能找到適應氣候的方法，種子經過基因改造能應對更熱、更乾燥的氣候條件，也可以種植不同的作物。

但最炎熱的產地可能需要完全放棄，轉往更涼爽的地區，例如北美的玉米和大豆耕種地自1970年代以來已經向西北地區轉移。

而對於至少需要十年熟成的橄欖樹來說，轉移耕地更加困難，橄欖油生產大國西班牙表示由於極端高溫，今年的收成量將非常不樂觀，根據國際橄欖理事會(International Olive Council)的資訊，去年特級初榨橄欖油的價格已經上漲87%，部分受到2022年炎熱夏季的影響，

歐洲中央銀行估計，歐洲去年夏季的熱浪已經使食物通膨增加0.67個百分點，預計到了2035年，氣溫上升將使全球食物通膨年增率增加0.92到3.23個百分點，取決於降低碳排放的成效是否顯著。