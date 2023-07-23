13國澳洲軍演 美軍艦首度在外國港口成軍

美海軍「坎培拉號」22日在澳洲坎培拉舉行成軍儀式，這是首艘在海外成軍的戰艦。(美聯社)

代號「護身軍刀」的兩年一度大規模跨國聯合軍演22日起在昆士蘭州等澳洲 多地登場，預定8月4日結束，共13國參演、投入約3萬名兵力。日本 共同社報導認為，該聯演是鑑於一旦中國加大施壓力道的台海等區域「有事」，希望強化各國軍隊間的合作。22日，美國「獨立級」濱海作戰艦坎培拉號在澳洲雪梨港正式服役，成為美國海軍史上首艘選在外國港口成軍的艦艇。

該聯演為期兩周，包括模擬陸戰、空戰、兩棲登陸戰、網路和太空作戰。參演國為美澳及美國的北約盟邦加拿大、法國、英國和首次參加的德國 ，與美國有同盟關係的日本及南韓，還有紐西蘭、印尼、巴布亞紐幾內亞、斐濟和東加。澳、英、美是三方安全倡議(AUKUS)成員。

澳洲廣播公司(ABC)報導，德國聯邦國防軍派170名傘兵參演。陸軍司令梅茲說，澳洲環境和氣候與中歐迥異，德方欲藉此傳達對當前印太地區情勢感興趣的訊息，並展現德國是可靠夥伴，與澳洲等該地區其他夥伴有共同價值。

抗中擴張 日本陸上自衛隊初在澳檢驗戰力

路透報導認為，當前北京在印太主張其擁有的權力時愈來愈專斷，該聯演被視為秀肌肉與展現團結。澳軍聯合作戰司令比爾頓對ABC說，他預料中國海監船將現蹤昆士蘭州外海。

日本陸上自衛隊22日亦在距離雪梨南方約195公里的澳洲東岸傑維斯灣，試射一枚12式陸基反艦飛彈，亦屬聯演一環。自衛隊派陸自水陸機動團及海上自衛隊護衛艦出雲號、卷波號等參演，約1000員兵力。澳洲國防部表示，這是陸上自衛隊首度在澳洲境內檢驗戰力。

由美國和澳洲主導的大規模跨國聯合軍演「護身軍刀」，美軍22日在澳洲北部一座靶場，試射在俄烏戰爭中大出鋒頭的「海馬斯」多管火箭系統。(Getty Images)

南韓則派兩棲登陸艦馬羅島號等船艦與K9自走砲、「韓版海馬斯」天舞多管火箭系統等武器，海軍及陸戰隊官兵共約720人參加。

另外，「坎培拉」號是以澳洲皇家海軍1942年沉沒的同名巡洋艦命名。二戰太平洋戰爭期間，該艦在支援美軍針對日軍占據的瓜達卡納島實施登陸作戰時沉沒，該艦已於1970年退役，1980年拆除。成軍典禮22日在雪梨港澳洲海軍基地舉行，正式入列美國海軍的現役艦隊。其背景則是美澳這兩個關係緊密的友邦，為因應中國在區域內擴張勢力而加強雙邊軍事關係。

澳洲國防部長馬勒斯聲明，坎培拉號由澳洲本土業界在西澳州設計，並以澳洲海軍同名船艦命名，現在是美國海軍史上首度在澳洲正式服役的艦艇，澳洲人民能夠引以為傲。該艦在澳洲海域服役，凸顯美澳共同維護基於規則的秩序承諾。