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避免再跌跤 拜登改走矮梯登空軍一號 最近常穿布鞋

編譯陳韻涵／綜合20日電
80歲的拜登總統多次發生走上空軍一號樓梯時踉蹌的意外後，幕僚刻意讓他更常走較矮的梯子，讓他出訪行程更容易且降低踉蹌的可能性。(美聯社)
80歲的拜登總統多次發生走上空軍一號樓梯時踉蹌的意外後，幕僚刻意讓他更常走較矮的梯子，讓他出訪行程更容易且降低踉蹌的可能性。(美聯社)

政治新聞網站Politico報導，拜登總統近來搭總統專機「空軍一號」(Air Force One)時，改走距離地面較近、靠近機腹的短梯進入專機，避免踉蹌事件重演，而這一刻意改變讓拜登出訪行程更輕鬆。

拜登的兩名幕僚私下承認，「刻意讓80歲的總統更常走較矮的梯子，讓他出訪行程更容易且降低踉蹌的可能性」。

Politico指出，總統往往在天候不佳時，才會利用靠近機腹下方的短梯；英國「電訊報」報導，拜登原先登上空軍一號的艙門階梯位於駕駛艙後方，距離地面較遠，共要走26階。

Politico指出，拜登最近常穿布鞋，「布鞋是拜登這種年紀的人更舒適的必要妥協，拜登過去總是抗拒布鞋，只願意穿正式皮鞋」，「他曾認為正式皮鞋以外的其他鞋款不夠體面，但他近幾個月不再堅持此立場」。

「彭博」記者辛克(Justin Sink)詢問白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)，拜登登空軍一號的改變，是否與拜登的「行動問題」有關；對此，尚皮耶未正面回應，僅表示空軍一號有一項修正，但她不清楚詳情。

拜登多次在走上空軍一號的樓梯時踉蹌，Politico報導指出，拜登的幕僚盡其所能，「避免任何可能暴露拜登身體虛弱的情況」。

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