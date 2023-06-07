藍州稅收重 湧紅州「大遷徙潮」未消退

德州奧斯汀的人口成長，高居全美第一。(Getty Images)

美國銀行(Bank of America)最新分析報告顯示，從民主黨執政的高稅州例如加州 、紐約州出走，改而搬往佛羅里達州、德州 的大遷徙潮(Great migration)並未消退，德州奧斯汀(Austin)2023年初的人口淨成長比一年前同期增加1.5%，在全美主要都會區人口成長排行榜居冠。

戰後嬰兒潮世代 最愛佛州 坦帕

報告指出，戰後嬰兒潮世代(Baby Boomers)最青睞遷居地點是拉斯維加斯及佛州坦帕(Tampa)，千禧世代(Millennials)則較偏好奧斯汀。

福斯新聞網(Fox News)6日報導，美國銀行針對美國國內遷徙動向進行的分析顯示，疫情期間出現民眾從稅務負擔較重的藍州搬往稅務負擔相對較輕的紅州，這股趨勢至今沒有停止。疫情期間大量人口湧入的城市在2023年第一季的人口成長速度，仍超過其他城市最近幾季的表現。

統計顯示，全美23個主要都會區中，奧斯汀在疫情發生前兩年人口增加最多，連續四季成長都居第一；2020年到2022年，奧斯汀人口增加了5%。

坦帕過去兩年人口成長約2%，今年第一季增加約1%；佛州奧蘭多(Orlando)人口增加與坦帕差不多，在全美主要都會區中排行第三；人口增加的城市還包括克里夫蘭、達拉斯、北卡羅來納州夏洛特(Charlotte)、休士頓、鳳凰城、拉斯維加斯、費城、亞特蘭大。

佛州與德州都不收州所得稅(state income tax)；人口普遍成長的紅州還包括北卡羅來納、南卡羅來納、田納西、喬治亞、亞利桑納、愛達荷州。

千禧世代 首選奧斯汀

報導指出，戰後嬰兒潮世代最青睞的是拉斯維加斯及坦帕，千禧世代年輕人則以奧斯汀為首選，這兩個族群持續從舊金山、紐約等大城市遷入。

佛州坦帕的人口成長趨勢一直沒有停止。(美聯社)

全美主要城市人口流失最多的依序為加州聖荷西(San Jose)、舊金山、紐約市；2022年人口減少最多的三州為加州、紐約和伊利諾州。

聖荷西過去兩年人口大量流失，居民在2023年初比一年前同期減少1%，過去兩年則減少4%。近幾年如搶劫案件等財物犯罪大量增加的舊金山，人口在2023年第一季較一年前減少1%，從2020年至2022年人口減少3%。紐約市2023年初人口減少約1%，過去兩年人口下降也在3%左右。