CNN民調：53%共和黨選民支持川普 26%挺德桑提斯

川普、德桑提斯。（路透）

有線電視新聞網(CNN)委託獨立民調 機構SSRS所做的最新民調顯示，在共和黨 提名競選的早期階段，川普鞏固黨內53%的支持率，約是24日宣布投入選戰的佛州州長德桑提斯 的兩倍；但也有逾八成共和黨選民表示可能支持川普或德桑提斯其中一人。

德桑提斯現階段的民調雖然不如川普強勁，但紐約時報24日說，總統初選之戰選情變化急速，德桑提斯爭取提名仍大有可為。

CNN報導，根據於本月17日至20日進行的這項民調，53%共和黨及傾向共和黨的選民在初選以川普為優先選擇，26%以德桑提斯為優先選擇。

然而民調也表明，許多支持共和黨的選民願意考慮在川普和德桑提斯之間擇其一，或是其他候選人；支持或可能投給川普的選民占84%，德桑提斯為85%，前駐聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley)為61%，南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)為60%，可能參選的前副總統潘斯(Mike Pence)為54%。

在該民調中，優先支持海理及潘斯的選民皆占6%，前新澤西州長克利斯蒂(Chris Christie)為2%，其餘五名候選人為1%以下。

調查也顯示，大部分的潛在選民已經在初選中排除某些參選人或可能參選人，60%表示無論如何都不會支持克利斯蒂，55%表示絕不會支持阿肯色州前州長哈欽森(Asa Hutchinson)或新罕布夏州長蘇努努(Chris Sununu)。

目前在年長及年輕的選民中，川普領先德桑提斯的幅度相似，與3月的民調結果相比有明顯轉變；3月民調顯示川普在45歲以上選民的支持率明顯低於年輕共和黨選民。

德桑提斯在自稱「非常保守」的選民當中表現最佳，有34%支持他，在自稱「有些保守」的選民中，支持率為23%。

紐約時報報導指出，德桑提斯的民調支持度在過去幾個月急遽下滑，潛在的金主似乎抱有疑慮，專家甚至質疑他是否應該角逐提名。

紐時報導分析，期中選舉後令德桑提斯聲勢高漲的優勢依然存在，他在整個共和黨仍有廣泛吸引力，總統初選的局勢變化驚人地迅速，距離共和黨初選還有半年多，德桑提斯還有充足的機會扳回一城。