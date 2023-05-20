美債6/1若違約 政府6天恐超支7900億

距離可能發生債務上限觸頂、違約僅不到兩周，兩黨談判仍舊沒有突破。圖為兩黨參議員討論政府倒債的危害。(歐新社)

距6月1日聯邦債限到期日僅十來天，官方、民間預算專家指出，若聯邦政府當天違約，接下來五天內，歲出入相差就達將近7900億元，引發前所未料的金融、經濟巨災；知情人士表示，全球對此高度矚目，專家幾乎不敢置信，美國居然逼近罕見的倒債邊緣，以這種方式自殘，損及全球超級強國的地位。

華盛頓郵報19日報導，發生違約後，政府仍有歲入，主要靠收稅，但不足以支付很大部分的開支，依「兩黨政策中心」(Bipartisan Policy Center)匯集數據指出，到6月6日止的歲入金額為9200億元，支出為1兆7100億元，超支達7900億元。

財政部 面對31兆4000億元的債限，府會沒能解決債限，財政部就無法履行全部償債義務。因為美國以前從未違約，因此若倒債會有何後果，無法得知。專家表示，財政部沒有威信或技術能力，得選擇要還哪些債，哪些又稍晚再還，而且任何這類舉動，可能很快就會挨告上法院。

政府開銷、社安金付不出

若財政部耗盡儲備，很多政府最大的開銷都在6月前10天內付不出來，如軍事支出、政府員工薪資及保險、聯邦醫療保險 (Medicare)、社安福利金等。

喬治城大學經濟學者坎比(Robert Cumby)指出，財政部面臨三大要求：一、付款給包商、各州及許多個別人等；二、履行債務；三、遵守債限。一旦衝破債限，就無法三項都辦到。

專家指出，美國若付不出錢，後果不堪設想，倒債將致利率暴增、股市崩盤、社安金及聯邦醫保無法給付、政府關門。

在日本新潟市的七大先進國集團(G7 )財長會議上，財長葉倫被其他財長問到美國債限現今如何，私下還向她詢問美國府會債限磋商的進度。

債限談判迫使拜登總統縮短海外行程，取消G7峰會後訪問澳洲及巴布亞紐幾內亞，以便在21日趕回華府。知情人士表示，白宮與眾院共和黨人19日暫停談判，消息傳出，股債匯市全面走低，跡象顯示投資人對債限磋商拖長可能動搖經濟十分不安。

美國府會為債限而內鬥，讓盟邦不安；全球專家瞧著傻眼，不敢置信，另害怕倒債對全球經濟的打擊。不論富國窮國，都害怕美國倒債，致金融市場爆炸，美元受到重擊。