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民主黨眾議員提案把桑托斯逐出國會 2/3同意就生效

記者張聲肇／綜合報導
共和黨籍眾議員桑托斯進入國會後，醜聞不斷，最近還因案被起訴受審，民主黨眾議員17日提決議案，要把他逐出國會。(路透)
共和黨籍眾議員桑托斯進入國會後，醜聞不斷，最近還因案被起訴受審，民主黨眾議員17日提決議案，要把他逐出國會。(路透)

加州民主黨籍國會眾議員賈西亞(Robert Garcia16日提出決議案，要求眾院把遭竊取公款等13條罪名起訴的共和黨眾議員桑托斯(George Santos，紐約州)逐出國會；決議案須有三分之二眾議員同意才能生效。

紐約州東區檢察官5月10日以13項罪名起訴桑托斯，包括七項電匯詐欺罪、三項洗錢罪、一項竊取公款罪和兩項對國會做虛假陳述罪。美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，桑托斯說，在未證明有罪前，每個人都是無罪的；他也強調不會辭職，會為自己的清白奮戰。

共和黨眾院黨團領導人沒要桑托斯辭職，不過，至少12名共和黨眾議員說，他若不自己辭職，也該把他趕出國會，就連紐約州的其他共和黨眾議員都持此立場。

眾院議長麥卡錫(共和黨)已說不支持桑托斯競選連任，但如果眾院倫理委員會建議桑托斯辭職，他會贊同此建議。

賈西亞說，這項決議案的目的就是要共和黨同仁表態，列入國會紀錄。

賈西亞說，既然共和黨團毫無動作，那就讓他們表態，到底他們是不是跟這個有「連續說謊與詐欺」紀錄的人站在同一陣線，「他們對本案如何投票，美國人民會眼睜睜看著。」

賈西亞在本會期伊始曾提過驅逐桑托斯案，但未排上議程，他於是運用特別提案權，再度強迫共和黨加速排程、票決。

賈西亞說，「我一直希望他會辭職，我當初的驅逐決議案，按說會讓議長決定讓倫理委員會檢討本案，但倫理委員會卻遲遲沒有動作。麥卡錫議長顯然讓桑托斯又多投了幾票。」

賈西亞說，｢國會有幾個選項，可是我們(民主黨)要的是本決議案票決。」

共和黨南卡羅來納州國會眾議員梅斯(Nancy Mace)說，她要參考先例，弄清相關歷史後才決定投贊成或反對票。

共和黨 眾議員 賈西

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