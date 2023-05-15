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母親節賀詞 川普「問候」激進左派份子的媽

記者顏伶如／綜合報導
美國前總統川普（左）和佛州州長德桑提斯（右）都有可能是拜登的大選對手。（美聯社）
美國前總統川普（左）和佛州州長德桑提斯（右）都有可能是拜登的大選對手。（美聯社）

共和黨在2024年總統大選中最被看好的兩人，前總統川普與佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)在母親節當天的社群網站發文，風格迥異。

川普14日在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文寫道：「祝福所有媽媽母親節快樂，特別是激進左派法西斯主義者、馬克斯主義者、共產主義者的母親、妻子與愛人，這些人正無所不用其極地企圖破壞及消滅我們曾經偉大的國家。」

川普寫道：「請讓這些完全錯亂及瘋狂的人更仁慈、更溫和、更柔軟，最重要的是，更聰明一些，好讓我們可以趕快讓美國再度偉大！」

相較之下，德桑提斯則在推特發文寫道，他的三名兒女麥狄森(Madison)、梅森(Mason)、瑪梅(Mamie)非常幸運擁有全世界最棒的母親凱西‧德桑提斯(Casey DeSantis)。

他在推文中對妻子寫道：「謝謝妳為我們家庭的所有付出，我們非常愛妳！」

多項民調顯示，盛傳有意角逐2024年總統大選的德桑提斯，在共和黨選民的支持對象當中，熱門程度僅次於川普。

川普去年宣布再戰2024之後，多次抨擊可能成為他黨內初選對手的德桑提斯；川普支持者與德桑提斯支持者之間也變得針鋒相對。

迪拉德大學(Dillard University)教授柯林斯(Robert Collins)14日接受新聞周刊(Newsweek)訪問時說，川普在「真實社群」平台針對他眼中激進左派份子的母親發表酸言酸語，對川普來說是個人風格十足的標準發言，「到現在所有人都已經習慣了」。

柯林斯說，川普的發文不會讓他因此流失支持者選票，因為大家早就見怪不怪，「絕大多數選民對於投票傾向早就已經下定決心，川普的發文並不會讓他贏得更多選票」。

民調機構YouGov與雅虎新聞(Yahoo News)針對451名註冊選民在5月5日至8日之間所做的最新聯合民調顯示，在川普與德桑提斯兩強對決的情況下，川普支持度有50%，德桑提斯則為36%。

川普 德桑提斯 社群網站

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