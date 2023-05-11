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造假議員桑托斯洗錢、詐欺13罪起訴 50萬交保

記者鄭怡嫣／紐約報導
桑托斯遭司法部指控洗錢、欺詐等13項罪名，但他拒不認罪，還表示將繼續尋求連任。（美聯社）
桑托斯遭司法部指控洗錢、欺詐等13項罪名，但他拒不認罪，還表示將繼續尋求連任。（美聯社）

桑托斯不認罪、不請辭 獲釋候審

今年一月才宣誓就任的共和黨籍聯邦眾議員桑托斯(George Santos)，遭聯邦檢察官提控洗錢、欺詐等13項罪名，他於10日下午在紐約東區聯邦法院過堂，否認全部指控，也不請辭，表示起訴是一場「獵巫」行為，將繼續尋求明年連任。桑托斯在交付50萬元保釋金後獲釋候審。

麥卡錫不支持桑托斯競選連任 

眾院議長麥卡錫已表態不支持桑托斯競選連任。

桑托斯從政經歷堪稱驚奇，他去年在紐約長島選區當選後，立即被媒體報導他填報的家族史、學歷、職業等均是造假，且競選資金多處存疑，但他堅拒辭職。

紐約州選出的共和黨眾議員桑托斯當選後，被爆出一連串學經歷造假，並遭到檢察官13項...
紐約州選出的共和黨眾議員桑托斯當選後，被爆出一連串學經歷造假，並遭到檢察官13項罪名的控訴，堪稱政壇驚奇。(Getty Images)

桑托斯被控捐款轉入私人帳戶

根據紐約東區聯邦檢察官辦公室的起訴書，桑托斯被指控七項電匯欺詐、三項洗錢、一項盜竊公共資金、以及兩項向眾議院作出重大虛假陳述罪，還被要求上繳護照，限制旅行，僅能在華府和紐約活動。他於10日上午到案，下午交保，下一次庭審時間為6月30日。

起訴書指，從2022年9月桑托斯競選期間，他經營一家有限責任公司，並涉嫌通過該公司欺騙支持者。 他聘請的一位皇后區政治顧問經指示，對支持者們謊稱他們的捐金將用於選舉。

然而當兩名支持者各向公司銀行帳戶轉帳2萬5000元不久，桑托斯就將這筆錢轉入了他的兩個個人帳戶洗錢。他涉嫌將資金用於個人開銷，包括購買名牌服裝、提現、清償個人債務以及向同事轉錢。

任總監涉詐領2.4萬失業救濟金

另一方面，約從2020年2月開始，桑托斯被聘為佛州一家投資公司的區域總監，年薪12萬元；2020年6月中旬，當時在職的桑托斯並不符領取失業金的資格，卻在同年3月至2021年4月在職領薪期間，每周申領失業救濟金，共欺詐2萬4000多元救濟。

針對該項指控，桑托斯表示，工作在這一期間發生變化，不知政府「從哪裡得到的信息」，他手握「大量證據」可「自證清白」。

起訴書還指，桑托斯涉嫌就財務狀況誤導眾議院及公眾，司法部調查，發現他提交的報告中有四處涉嫌虛假陳述，例如謊稱收入僅來自一家公司，以及誇大收入。

桑托斯去年被揭履歷等各方面造假，還涉嫌濫用競選資金，他承認造假行為但堅拒辭職，此次庭審過後，他再次表示不會辭職，仍將在2024年競選連任，他計畫在11日(周四)回到華府，為邊境提案投票。

若被判有罪 恐仍可續任眾議員

多位共和黨領袖表態，將靜待案審結果，不會迫使他離職。眾議院議長麥卡錫回應，並未要求他辭職，被起訴者有投票權。依照美國法律，即使桑托斯被判有罪，只要眾院沒有三分之二的同意將他開除，桑托斯仍可續任議員。

總統拜登則對此案「不予置評」，桑托斯是否應被開除，是國會的決定。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

麥卡錫 眾議院 眾院

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