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紀事報揭露信件 傳金山進步派擬徵召丁右立競選市長

拜登鬆口要參選：至少再參加3、4次白宮復活節滾蛋

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統10日在白宮復活節活動上受訪時透露，他計畫競選連任，但宣布時機仍未到。拜登11日啟程訪問家鄉愛爾蘭。(路透)
拜登總統10日在白宮復活節活動上受訪時透露，他計畫競選連任，但宣布時機仍未到。拜登11日啟程訪問家鄉愛爾蘭。(路透)

在外界摒息注視拜登總統2024年是否角逐連任之際，他10日接受國家廣播公司(NBC)晨間節目「今日」(Today)訪問時明確鬆口，對主播羅克(Al Roker)說：「我打算參選，可是我們還沒有準備要宣布。」

80歲的拜登是在白宮南草坪復活節滾彩蛋(Easter Egg Roll)年度活動前接受訪問；羅克詢問還會主持幾場白宮復活節滾彩蛋活動，拜登笑答：「至少三次或四次。或許五次，或許六次。」

連續幾個月來，對於外界詢問是否角逐連任，拜登始終表示「有意參選」。華盛頓郵報報導，拜登顧問團已經開始著手準備拜登的參選宣布，不過日期尚未敲定。

報導指出，拜登團隊長期以來一直以前總統歐巴馬在2011年4月宣布參選連任的前例為範本，但對於拜登何時正式投入選舉則沒有明確的時間表。

華盛頓郵報分析，對拜登而言，近幾個月抓緊時機宣布參選的迫切性已經消退，因為民主黨內並沒有出現有意爭取提名的強勁挑戰者。

國家廣播公司引述多名消息人士報導，白宮顧問團正準備為拜登宣布參選連任做出最後決定，決策過程中的衡量因素包括還包括前總統川普已經宣布再戰2024並積極爭取獲得共和黨提名、川普因「封口費」案遭到曼哈頓區域檢察官起訴之後搶盡政治新聞版面、共和黨籍眾議員對於政府支出的看法與拜登政府背道而馳等。

華郵指出，拜登幕僚規畫啟動連任選舉之際，必須設法在需要優先處理的事項中取得平衡；越早啟動選舉，代表可以越早發動選舉募款，但如果晚一點宣布參選，則讓拜登有更充裕的時間，心無旁騖善盡總統職責。

選舉團隊架構及組織等問題也都需要拜登親自拍板。報導指出，某些助理預估，拜登可能在春季末期或夏季宣布參選連任，不過計畫隨時可能調整。

報導指出，雖然拜登施政滿意度低迷，但民主黨要角仍表示力挺拜登角逐連任。

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