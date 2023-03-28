一兒死於槍擊 另一兒又差點碰上 她痛喊：立法沒能保護孩子

槍手黑爾先將聖約小學建築的大門用子彈擊碎後再侵入行凶。(取自納許維爾警局推特)

伊利諾州海蘭公園(Highland Park)市去年國慶遊行 發生大規模槍擊 案，倖免於難的女子艾許碧‧比斯利(Ashby Beasley)近日到田納西州 納許維爾探親，竟又遇上女槍手在聖約小學開槍濫殺六人案件；她27日不禁痛罵美國槍枝暴力有如疫病，必須設法解決。

每日郵報(Daily Mail)報導，整個社區都還因這起悲劇煎熬不已，許多家長指責槍枝暴力在美國已是疫病，而民意代表卻無作為。

比斯利向有線電視新聞網(CNN)表示，自己是大規模槍擊案倖存者，她兒子跟她都在公園大規模槍擊案僥倖存活下來，奔跑逃命，這真是叫人無法接受。

比斯利指出，只有在美國才會有人逃過一次大規模槍擊案，後來到別地度假，尋親訪友，結果發現自己身旁又發生另起大規模槍擊；「這真是疫病，槍枝暴力是大型傳染病，必須解決」。

受訪過程中，比斯利轉頭向福斯新聞網(Fox News)轉播車，繼續說，「我去華府找過遊說業者，見過130多名國會議員。這種事怎麼還在發生？」她接受芝加哥論壇報訪問時說，「簡直是他ＸＸ的開玩笑，議員們都在幹甚麼？」

海蘭公園槍擊案發生在2022年7月4日國慶日遊行上，七人遇害，另48人被子彈或彈屑擊傷。

婦女席恩‧德魯布魯克斯(Sheaun Delluebrooks)表示，她兒子在希斯博洛高中(Hillsboro High School)上學，距案發的小學僅隔約1.4哩，發簡訊跟她講，學校封鎖起來，於是她匆匆趕往現場；據了解，因報導說小學發生大規模槍擊案，於是高中也封起來。

德魯布魯克斯在2018年納許維爾市Waffle House餐廳大規模槍擊案中，失去兒子達席爾瓦(Akila DaSilva)，她痛批立法機構做得不夠，沒能保護孩子們。