我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國影后春夏挺「白紙運動」 如今接連遭除名、消失

分析：荷蘭難拒美國壓力 聯手降下抗中「矽幕」

疫情汙名化 亞洲餐館年損74億 流失客源高過其他餐廳

編譯俞仲慈／綜合28日電
2020年疫情爆發，受到中國污名化負面影響，全國亞洲餐廳客流量流失，營收損失高達74億元。圖為疫情時的曼哈頓華埠街道上的中餐館。(本報資料照片)
2020年疫情爆發，受到中國污名化負面影響，全國亞洲餐廳客流量流失，營收損失高達74億元。圖為疫情時的曼哈頓華埠街道上的中餐館。(本報資料照片)

「自然人類行為」(Nature Human Behaviour)雜誌最近在網路發表一份報告指稱，2020年也就是疫情爆發第一年，受到中國汙名化負面影響，全國亞洲餐廳客流量流失遠遠超過其他餐廳18.4%，累計營收損失更高達74億元。

對此，明尼蘇達華人社區中心(Minnesota's Chinese Community Center)公共政策主任利普斯基(Justin Lipsky)直言74億元的損失其實不令人意外，因為在2020年3月疫情爆發後幾個月，雙子城(Twin Cities)地區華人餐館面臨社群媒體仇恨言論以及直接砸破門窗等破壞行為，尤其長期以來對中國食品既定的廉價、汙穢等刻板印象，使得亞洲餐館經營陷入困境。

而且該報告顯示一項令人錯愕的現象，非中國餐館的亞洲餐館客流量下降幅度竟然超越中國餐館。

為了調查消費者對中國汙名化的外溢效應，研究團隊發現許多人無法辨別不同的亞洲美食，「我們實際進行調查，讓人們依餐廳名稱來區別種族，結果有人把「東京花園」Tokyo Garden誤認為中國餐館。」該報告作者之一的波士頓學院(Boston College)政治學助理教授克魯彭金(Masha Krupenkin)表示。

當被問及哪個種族或族裔應對新冠病毒散播國內負起最大責任時，最常見的回答是「亞洲人」或「中國人」而非「沒有任何種族或族裔要負責」。

因此將責任歸咎於華人造成兩種現象，一是高估華人在亞裔人口所佔比重，二是誤以為中國食品受新冠病毒感染的風險更大。

與疫情爆發前相比，疫情發生後網路反華言論點閱率激增，甚至與新冠疫情毫無關係，例如中國、共產主義等也成為網路搜尋熱門關鍵字。

克魯彭金指出，帶動反亞裔、歧視亞裔風向最關鍵因素之一是來自政治操作，「人們往往非常容易被政黨領導人帶風向，川普就是箇中高手，他直呼新冠病毒為『中國病毒』，並且徹底把矛頭指向中國。」該報告發現，亞洲餐廳客流量流失幅度最大的幾個州都是2016年普川勝選的票倉。

克魯彭金表示：「我認為，這就是風向何以被推波助瀾的關鍵因素，尤其共和黨內更是如此。」

疫情 華人 亞裔

上一則

不敵暖化…美西千年辛曼冰河消失 原址剩殘雪

下一則

再攻白宮 川普新罕州、南卡造勢「決心比以前更堅定」

延伸閱讀

疫情衝擊生意…華裔名廚楊玉華 行動力挺中餐館

疫情衝擊生意…華裔名廚楊玉華 行動力挺中餐館
蒙市般若修德善堂、赤松黃大仙祖宮 重新開放上香

蒙市般若修德善堂、赤松黃大仙祖宮 重新開放上香
周玉蔻瞎扯緋聞 NCC重罰民視300萬 董座也罰20萬

周玉蔻瞎扯緋聞 NCC重罰民視300萬 董座也罰20萬
劉德華、周潤發 變「新疆警察」？ 反華組織發布名單惹群嘲

劉德華、周潤發 變「新疆警察」？ 反華組織發布名單惹群嘲

熱門新聞

蒙市大規模槍擊屠殺造成10死10傷，兇嫌與被害人皆為華人，圖為現場照片。(取材自推特)

蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害

2023-01-23 15:38
槍擊案發生後，聞訊趕到的救援人員將傷者送往附近醫院搶救。(路透)

他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍

2023-01-23 10:41
學貸網站「法蘭克」創辦人賈維斯。(取自領英)

摩根大通買下學貸網 發現400萬假帳戶 告上27歲女賣主

2023-01-22 10:04
剛發生命案的加州蒙市「舞星」舞社是華人休閒社交形態的縮影之一。(美聯社)

槍案折射華人舞文化…孤獨男女渴求第二春 舞蹈社是社交聖地

2023-01-25 09:26
加州兩處農場發生7死槍案，槍手及死者都是華人，67歲的嫌犯遭警方壓制逮捕。路透

加州半月灣2農場連爆槍擊 華人7死 67歲華人嫌犯落網

2023-01-24 01:30
據檢察官形容，農場命案兇手趙春利在問訊幾小時內，談話完全不帶感情。（路透）

工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了

2023-01-27 17:24

超人氣

更多 >
已致3死4傷 加州驚傳本月第6起大規模槍擊案

已致3死4傷 加州驚傳本月第6起大規模槍擊案
張蘭收到的全家福是這張？中網瘋傳「真相超傻眼」

張蘭收到的全家福是這張？中網瘋傳「真相超傻眼」
失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡

失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡
獨家／遭渲染成中國間諜無罪後 藏警昂旺：生活已毀

獨家／遭渲染成中國間諜無罪後 藏警昂旺：生活已毀
結婚才12天賺到千萬元遺產 波霸女星前夫送上超級大禮

結婚才12天賺到千萬元遺產 波霸女星前夫送上超級大禮