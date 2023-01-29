疫情汙名化 亞洲餐館年損74億 流失客源高過其他餐廳

2020年疫情爆發，受到中國污名化負面影響，全國亞洲餐廳客流量流失，營收損失高達74億元。圖為疫情時的曼哈頓華埠街道上的中餐館。(本報資料照片)

「自然人類行為」(Nature Human Behaviour)雜誌最近在網路發表一份報告指稱，2020年也就是疫情 爆發第一年，受到中國汙名化負面影響，全國亞洲餐廳客流量流失遠遠超過其他餐廳18.4%，累計營收損失更高達74億元。

對此，明尼蘇達華人 社區中心(Minnesota's Chinese Community Center)公共政策主任利普斯基(Justin Lipsky)直言74億元的損失其實不令人意外，因為在2020年3月疫情爆發後幾個月，雙子城(Twin Cities)地區華人餐館面臨社群媒體仇恨言論以及直接砸破門窗等破壞行為，尤其長期以來對中國食品既定的廉價、汙穢等刻板印象，使得亞洲餐館經營陷入困境。

而且該報告顯示一項令人錯愕的現象，非中國餐館的亞洲餐館客流量下降幅度竟然超越中國餐館。

為了調查消費者對中國汙名化的外溢效應，研究團隊發現許多人無法辨別不同的亞洲美食，「我們實際進行調查，讓人們依餐廳名稱來區別種族，結果有人把「東京花園」Tokyo Garden誤認為中國餐館。」該報告作者之一的波士頓學院(Boston College)政治學助理教授克魯彭金(Masha Krupenkin)表示。

當被問及哪個種族或族裔應對新冠病毒散播國內負起最大責任時，最常見的回答是「亞洲人」或「中國人」而非「沒有任何種族或族裔要負責」。

因此將責任歸咎於華人造成兩種現象，一是高估華人在亞裔 人口所佔比重，二是誤以為中國食品受新冠病毒感染的風險更大。

與疫情爆發前相比，疫情發生後網路反華言論點閱率激增，甚至與新冠疫情毫無關係，例如中國、共產主義等也成為網路搜尋熱門關鍵字。

克魯彭金指出，帶動反亞裔、歧視亞裔風向最關鍵因素之一是來自政治操作，「人們往往非常容易被政黨領導人帶風向，川普就是箇中高手，他直呼新冠病毒為『中國病毒』，並且徹底把矛頭指向中國。」該報告發現，亞洲餐廳客流量流失幅度最大的幾個州都是2016年普川勝選的票倉。

克魯彭金表示：「我認為，這就是風向何以被推波助瀾的關鍵因素，尤其共和黨內更是如此。」