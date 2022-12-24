數位小額轉帳報稅 延後至2024年實施

國稅局宣布，透過第三方支付平台(如Venmo、PayPal)收取商品或服務費用，累計金額超過600元須報稅的規定，延後一年實施。(Pexels)

國稅局 (IRS)原本計畫從2023年1月1日起，透過Venmo、PayPal或Cash App等第三方支付平台為商品或服務收款，一年內累計金額超過600元便要申報；不過國稅局23日宣布，這項新規將延後一年實施，希望有時間更充裕的過度期，讓納稅人適應改變。

據紐約時報 報導，數位支付平台小額轉帳必須申報的規定曝光後，引起兩黨國會議員同聲譴責，小型企業則叫苦連天，抱怨突然頒布新規令人措手不及。

國稅局23日表示，新規延後上路的原因是希望讓納稅人有更充裕時間適應改變。數位支付平台小額轉帳必須申報的規定，來自2021年「美國救援計畫」(American Rescue Plan)，原本新規上路時間是在2022年。

使用Venmo、PayPal、Cash App、StubHub、Etsy等數位支付平台民眾，前陣子才知道轉帳將收到稅表，紛紛擔心可能有意料之外的稅款要繳。

國稅局代理局長歐唐納(Douglas O'Donnell)23日在聲明中表示，國稅局與財政部聽到有關「美國救援計畫」新規實施時間的許多疑慮，「為了讓過度期更加平順，確保納稅人、專業稅務人員及稅務產業都清楚了解，國稅局的1099-K表格規則改變將延後實施。」

歐唐納在聲明中說，新規延後實施有助於在即將到來的2023年報稅季節降低混淆，讓納稅人有更多時間可以準備並了解新規定的申報要求。

根據原本規定，Venmo等數位支付平台用戶，收到金額超過2萬元的匯款，或者轉帳交易超過200次時，才會收到平台寄發的1099-K報稅收入表格。新規上路後，一整年當中只要收到600元以上金額，便會收到1099-K表格。紐約時報報導，這項改變代表了必須繳稅的民眾將因此大增。

零售商 在眾院23日通過的支出法案中取得勝利，隱藏在1.7兆元開支法案中的一項立法，將迫使亞馬遜和臉書等網上平台，驗證其平台上的活躍賣家，禁止他們出售贓物及仿冒品。

實體零售商一年多來一直在推動國會通過該立法，努力減少竊賊從他們商店盜取商品，然後在網上轉售圖利的行為。

這項名為Inform Act的法案還強制網上平台驗證不同類型的資訊(包括銀行帳戶、稅號和聯繫方式)來打擊假冒商品和危險產品的銷售，這些資訊適用的賣家，一年至少進行200次銷售，在當年至少賺取5000元。