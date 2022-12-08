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中國放寬防疫措施 佛奇警告：將出現新一波感染浪潮

沙王儲高規格接待習近平 要給拜登難堪？

編譯盧炯燊／綜合7日電
中國國家主席習近平(右)7日扺達沙烏地首都機場時，沙烏地利雅德省省長費薩爾親王前往迎接。(Getty Images)
中國國家主席習近平(右)7日扺達沙烏地首都機場時，沙烏地利雅德省省長費薩爾親王前往迎接。(Getty Images)

中國國家主席習近平7日抵達沙烏地阿拉伯首都利雅德展開正式訪問，並與石油資源豐富的海灣阿拉伯國家領袖舉行峰會。

外界關注隨著美國將注意力轉向世界其他地方，海灣阿拉伯國家正重新調整其外交政策。特別是在美國與沙烏地關係跌落谷底的時刻，中國會否乘虛而入。俄烏戰爭以及西方對莫斯科的強硬立場，也讓阿拉伯國家希望鞏固與北京的關係。

習近平訪問期間將出席首屆中國-阿拉伯國家首腦會議和海灣合作委員會會議，與會國家包括沙烏地、巴林、科威特、阿曼、卡達及阿拉伯聯合大公國。

儘管中國與阿拉伯國家並未公布習近平訪問的太多細節，但中國外交部發言人毛寧說，此次訪問是中國與阿拉伯世界級別最高的外交活動，是具有畫時代意義的里程碑。

中國是世界上最大的原油進口國，嚴重依賴沙烏地石油，每年至少支付數百億美元。有消息指稱中阿峰會期間，雙方將簽署初步合作協議，總額約293億美元，涵蓋能源、安全和投資等範疇。

「華爾街日報」今年3月援引知情人士報導，沙烏地正考慮對中的石油銷售，部分用人民幣替代美元結算。因此外界焦點落在習近平訪問期間，中國與沙烏地是否會達成人民幣結算協議。

全球原油現貨及期貨市場約80%交易以美元定價結算，若沙烏地改用人民幣，其他中東產油國亦可能跟隨，美元將失去「霸主」地位。

與此同時，習近平扺達時受到沙烏地及其盟友鋪下紅地毯隆重歡迎，與拜登總統今年7月的利雅德之行大相逕庭。當時拜登是為了「求油」而去，只受到面無笑容的王儲沙爾曼(Mohammed bin Salman)碰拳致意，在會談上沙爾曼甚至當面拒絕增產石油，讓拜登下不了台。

歡迎習近平到訪時的壯觀場面也向美國傳遞了一個含蓄的信息。 儘管華盛頓一再要求海灣阿拉伯盟友拒絕中國的商業胡蘿蔔，但阿拉伯國家與北京的關係在多方面仍持續發展，突顯了「美國不再是沙烏地的唯一選擇」。

中國國家主席習近平(前中)7日扺達沙烏地首都機場時，受到隆重歡迎。(Getty ...
中國國家主席習近平(前中)7日扺達沙烏地首都機場時，受到隆重歡迎。(Getty Images)

習近平 石油 拜登

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