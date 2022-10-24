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期中選舉另類戰場：公校學區委員會選舉 進步派苦戰

編譯潘勛／綜合23日電
保守派「母親力挺自由」組織陣容龐大，今年7月贈予佛州州長德桑提斯(左二)「自由之劍」，換得其支持該團體的學區委員參選人。（美聯社）
保守派「母親力挺自由」組織陣容龐大，今年7月贈予佛州州長德桑提斯(左二)「自由之劍」，換得其支持該團體的學區委員參選人。（美聯社）

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，期中選舉的文化戰爭戰線落實於全國校區委員會選舉，自由派家長們驚覺保守派的攻勢凌厲，紛紛著手反攻，但去年才起步，落居人後，不管在訓練候選人、募款、組織方面都碰到困難，在全國也少有支持。

數十個進步派活躍組織、政治行動委員會推動自我改組，以反制保守派；保守派把文化戰爭的命題，帶到學校委員會的選舉角逐。

這些自由派團體在全國層面的有「紅、紫紅及藍」(Red, Wine & Blue)；地方等級有佛羅里達州兩位母親籌組以對抗查禁書籍的「佛州自由閱讀專案」(Florida Freedom to Read Project)；紐約州兩名媽媽看到基督教民族主義者鎖定校委會，深感不安，於是創辦「捍衛民主」(Defense of Democracy)，替候選人背書、分發競選招牌，訓練家長們勇於說出口，力挺多元施政、包容跨性別人士、談論種族衝突的書籍，以及LGBTQ課題。

但是，保守派父母組成的團體，很快就取得共和黨重量級政治人物、智庫及電視名嘴的支持；相形起來，這些左傾的父母很少收到全國級的政治支持；大牌民主黨人及進步派組織，大致上很多都避開日益火熱的學校種族、性別辯論。

政策分析師及政情顧問指出，如此一來，讓自己都還在學習怎樣活躍起來的自由派爸媽，得負起組織工作，碰到很多時候，他們要跟上組織更完善的對手，就很吃力。

民主黨策士阿曼達‧利特曼(Amanda Litman)形容民主黨及進步派在做的，相形共和黨跟保守派在做的，相差好幾級，「簡直像蘋果籽跟蘋果比」。

佛州自由閱讀專案的共同創辦人簡‧考森斯(Jen Cousins)表示，自己7月以來每周末拜票掃街，但深為氣餒，發現保守派團體「母親力挺自由」(Moms for Liberty)陣容龐大，讓她相形見絀。母親力挺自由團體取得的支持，上來自佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)之流的政治人物；德桑提斯7月領銜該團體的第一次全國大會，親自背書30名學校委員會候選人。

佛州 民主黨 共和黨

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