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提早投票踴躍 喬州前5天投票率比2018年高7成

編譯陳韻涵／綜合23日電
內華達州拉斯維加斯的選民提早投票。（Getty Images）
內華達州拉斯維加斯的選民提早投票。（Getty Images）

期中選戰進入倒數階段，選民依循新冠肺炎疫情期間的投票習慣，提早投票人數遠超過2018年情況，通訊與親自投票都有；專家分析，選民投票習慣改變，投票日延長成為投票月。

喬州的提早投票率高居全美之冠，自親自提早投票的17日開始，每天的提早投票率都刷新歷來期中選舉的紀錄。

喬治亞州務卿數據顯示，提早投票首五日，喬州的親自投票率已比2018年多70%；截至21日，喬州已有51萬9300位選民親自提早投票，比2018年同期的30萬4800人多。

北卡羅來納州選舉委員會數據顯示，北卡的不在籍投票率比2018年同期高114%；另外，佛羅里達州今年投票率已比2018年高出50%。

喬治亞州的民主黨籍現任聯邦參議員沃諾克鼓勵選民提早投票，也鼓勵「亞裔美國人」出來...
喬治亞州的民主黨籍現任聯邦參議員沃諾克鼓勵選民提早投票，也鼓勵「亞裔美國人」出來投票。（Getty Images）

選舉專家表示，這顯示整體投票率更強勁，但仍審慎表示這只是提早投票的初期情況，許多州的提早投票開始不到一周，另有部分州還沒開始。

紐約時報報導，選民提早投票行為，顯然受到疫情期間投票規則改變所影響，尚不清楚這股熱潮是否會讓11月8日選舉日過後的總投票率破紀錄，但可確定的是，選舉日不再是單日活動，而是延長為選舉月。

與共和黨候選人合作的策士庫比昂(John Couvillon)說：「選民態度丕變，當你看到這樣的文化轉變，100%絕對無法回到原本方式，原因很簡單，那些原本在選舉日投票的人會說，『等下，我在廚房餐桌就能投票？這樣簡單多了』。」

庫比昂表示，截至20日，全美已有約550萬名選民親自或通訊投票，民主黨選民占51%，共和黨選民則占30%。

庫比昂及其他策士無從得知2018年提早投票的選民政黨分配比率數據，但庫比昂發現民主黨的優勢比2020年稍弱，當年總統大選的投票率更高。

不在籍投票在疫情肆虐期間被視為較安全的投票方式，目前選擇這種方式的選民比兩年前少；相比總統選舉也來得低，但是要求用不在籍投票於很多州還是遠高於2018年。

不在籍投票及通訊投票的選民增加，可能讓2020年大選計票混亂的情況重演，當時多州在選舉結束後數日仍無法計算出得票結果，主因是通訊投票的計票、驗票費工耗時。

通訊投票 喬州 疫情

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