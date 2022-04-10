修改疫苗配方抗變種病毒？FDA 6月底前拍板

由於新冠變種病毒不時出現，FDA將檢討疫苗成分，是否要針對變種病毒修改配方。(路透)

雖說目前科學家對於今年秋天是否可能爆發新的變種病毒 還有不同的看法，但聯邦食品暨藥物管理局(FDA )疫苗 主管馬克斯(Peter Marks)認為，在疫苗效力隨時間減弱下仍有可能出現新變種，造成另一波確診高峰；因此馬克斯日前向旗下諮詢委員會表示，當局最遲將在6月以前決定，是否要求新冠疫苗研發藥廠針對新的變種病毒修改配方。

生物醫學高級研究與發展局(Biomedical Advanced Research and Development Authority)資深官員強生(Robert Johnson)在會中指出，此一政策最大的挑戰莫過於與疫苗製造商之間的合作，確保他們所研發對抗的是正確的變種病毒。

目前輝瑞(Pfizer)/BioNTech、莫德納(Moderna)和其他疫苗廠商都有對Omicron進行疫苗臨床試驗，但FDA病毒製劑組(division of viral products)負責人威爾(Jerry Weir)表示，各公司目前都尚未針對疫苗配方的調整進行協調。

FDA委員會成員奧菲特醫生(Paul Offit)表示，應由聯邦疾病防治中心(CDC)負責判定，疫苗何時開始對預防重症無效時，FDA才能與疫苗廠商合作並確保更新疫苗的研發是在正確的方向，他說：「你經常聽到藥廠宣布，像是他們有對抗Omicron的疫苗；但這不應該由他們來主導，而是我們。」

華大賀勤森癌症研究中心(Fred Hutchinson Cancer Center)研究冠狀病毒傳播的基因科學與流行病學者貝福特(Trevor Bedford)強調，新冠病毒突變的速度是流感病毒的2至10倍，而未來一年最有可能的情況是，Omicron及其子變異體持續進化，使傳播力和突破疫苗保護的能力都變得更強。

歐洲成功研發新疫苗 可對抗所有變種病毒

另一方面，由維也納醫學大學(MedUni Vienna)研發的抗原新冠疫苗，在最近公布的臨床前實驗數據顯示，能有效保護迄今為止所有已知的新冠變種病毒，包括Omicron，而且甚至適用於接種當今疫苗後仍未產生抗體的人。

根據歐洲過敏和臨床免疫學會(European Academy of Allergy and Clinical Immunology)官網所發表的研究報告，該疫苗是結合原本的新冠疫苗和B型肝炎疫苗，達到強化受體免疫反應的效果。