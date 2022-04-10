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修改疫苗配方抗變種病毒？FDA 6月底前拍板

編譯林梅婕／綜合9日電
由於新冠變種病毒不時出現，FDA將檢討疫苗成分，是否要針對變種病毒修改配方。(路透)
由於新冠變種病毒不時出現，FDA將檢討疫苗成分，是否要針對變種病毒修改配方。(路透)

雖說目前科學家對於今年秋天是否可能爆發新的變種病毒還有不同的看法，但聯邦食品暨藥物管理局(FDA)疫苗主管馬克斯(Peter Marks)認為，在疫苗效力隨時間減弱下仍有可能出現新變種，造成另一波確診高峰；因此馬克斯日前向旗下諮詢委員會表示，當局最遲將在6月以前決定，是否要求新冠疫苗研發藥廠針對新的變種病毒修改配方。

生物醫學高級研究與發展局(Biomedical Advanced Research and Development Authority)資深官員強生(Robert Johnson)在會中指出，此一政策最大的挑戰莫過於與疫苗製造商之間的合作，確保他們所研發對抗的是正確的變種病毒。

目前輝瑞(Pfizer)/BioNTech、莫德納(Moderna)和其他疫苗廠商都有對Omicron進行疫苗臨床試驗，但FDA病毒製劑組(division of viral products)負責人威爾(Jerry Weir)表示，各公司目前都尚未針對疫苗配方的調整進行協調。

FDA委員會成員奧菲特醫生(Paul Offit)表示，應由聯邦疾病防治中心(CDC)負責判定，疫苗何時開始對預防重症無效時，FDA才能與疫苗廠商合作並確保更新疫苗的研發是在正確的方向，他說：「你經常聽到藥廠宣布，像是他們有對抗Omicron的疫苗；但這不應該由他們來主導，而是我們。」

華大賀勤森癌症研究中心(Fred Hutchinson Cancer Center)研究冠狀病毒傳播的基因科學與流行病學者貝福特(Trevor Bedford)強調，新冠病毒突變的速度是流感病毒的2至10倍，而未來一年最有可能的情況是，Omicron及其子變異體持續進化，使傳播力和突破疫苗保護的能力都變得更強。

歐洲成功研發新疫苗 可對抗所有變種病毒

另一方面，由維也納醫學大學(MedUni Vienna)研發的抗原新冠疫苗，在最近公布的臨床前實驗數據顯示，能有效保護迄今為止所有已知的新冠變種病毒，包括Omicron，而且甚至適用於接種當今疫苗後仍未產生抗體的人。

根據歐洲過敏和臨床免疫學會(European Academy of Allergy and Clinical Immunology)官網所發表的研究報告，該疫苗是結合原本的新冠疫苗和B型肝炎疫苗，達到強化受體免疫反應的效果。

疫苗 變種病毒 FDA

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