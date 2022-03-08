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疫情傷「心」 心理諮商師難找 看診要等10個月

編譯陳韻涵／綜合7日電
疫情帶來壓力憂傷，許多人無處獲得心理諮商，兒童與低收入患者的情況更慘。（美聯社）
疫情帶來壓力憂傷，許多人無處獲得心理諮商，兒童與低收入患者的情況更慘。（美聯社）

多年來，各地病患難以找到心理諮商師的問題遲未解決，新冠肺炎疫情讓此情況更加嚴重。許多心理諮商師不收初診病患或暫停預約，讓許多飽受焦慮、壓力和憂傷所苦的人們無處尋醫，兒童與低收入患者的情況更慘；在麻州波士頓醫療中心，兒童病患就算排上諮商預約名單，也要等十個月才能看診。

華盛頓郵報報導，安潔拉‧韓尼‧吉列特(Angelle Haney Gullett)去年9月失去父親，她知道自己需要安慰諮商。

吉列特去年10月初到聖誕節期間，聯繫洛杉磯地區25家診療所，並透過完整的試算表整理各家聯繫結果；孰料，沒有一家診療所願意收初診病患，大多數診所停止預約。

即使吉列特願意以現金支付每次數百元的諮商費用，她仍找不到心理諮商師看診。

「我住在一個大城市，身處洛杉磯，我們有很多心理諮商師。」吉列特說：「我覺得很奇怪，許多諮商師的預約都額滿。」

全美心理諮商市場多年來供不應求，過去兩年的新冠肺炎疫情紛擾，讓諮商診療資源稀少的問題再次浮上檯面。

兒童及低收入患者的心理諮商照護尤其稀少難尋，郊區的醫療資源比不上城市和都會區，若要尋找非裔或拉丁裔諮商師，選項更侷限。

波士頓醫療中心(BMC)表示，職員最近才開始聯繫2021年4月加入170人等待名單的兒童家長；BMC兒科醫師克莉絲汀‧克羅福德(Christine Crawford)身兼非營利精神疾病諮商組織「國家精神疾病聯盟」(NAMI)助理醫事主任，她表示，BMC候診患者至少要等十個月才能看診。

另一家非營利機構OhioGuidestone在哥倫布(Columbus)地區有20名醫師輪流看診，候診名單介於150人到200人不等，幾乎是平常的一倍。

聯邦政府的心理健康和藥物濫用轉診熱線2020年接到83萬3598通電話，比疫情前的2019年增加27%，2021年增至102萬通。

心理諮商師及相關協會官員表示，前述情況都是真的，疫情則是潑油救火。

奧克拉荷馬基督大學(OCU)人文科學研究所所長凱莉‧羅伯茲(Kelly Roberts)表示，「這是最慘的情況，我以前從沒見過。」

疫情 低收入 洛杉磯

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