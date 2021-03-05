我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森：4成疫苗預留給疫情最嚴重區

全美趕進度 疫苗接種 1天達200萬劑

企業憂反彈…前川普政府官員 求職難又沒特休金

記者胡玉立／綜合報導
川普。（路透）
川普。（路透）

多位前川普時代政治任命的官員表示，他們至今仍未收到特休工資和申請失業補助所需表格，加上身處民主黨主政的華府就業市場，他們未料到自己的職場過渡處境，竟如此令人頭疼和嚴峻。

目前不清楚相關作業延誤範圍有多廣，也不確定是因川普-拜登政府交接不順，還是和聯邦政府官僚機構作業太慢有關。

Politico新聞網站指出，在前政府任內留到最晚才離開的政治任命人員，通常較不易立即找到下一份工作，尤其是發生了1月6日國會暴亂，有些企業擔心反彈，更不願雇用川普任命的人。

一位前商務部政治任命官員憂心表示，華府房租不便宜，他每個月都在苦惱錢夠不夠付下月房租和手機帳單；另一位前商務部任命官員則說，除了沒有收到特休金，至少有三名前商務部任命官員沒收到內含SF-50文件、可讓他們申請失業救濟金的離職包。

商務部發言人表示，商務部人力資源部門向前任政府官員開放，樂意幫助他們完成任何文書工作。

不只是商務部前官員暗吐苦水，一名前國土安全部官員也表示，尚未收到超過200小時的年休假金，約等於三個月薪水。另一位前國土安全部高級官員表示，還沒收到一個月的休假金，約合1萬5000元。

許多川普時代政治任命官員仍在找工作，有人說，川普任命過的人，就業市場「有點慢」；一位川普政治任命官員表示，「許多人沒找到工作，只好靠離職時領到的一次性付款度過未來幾個月。」

還有一些人表示，川普政府沒有給他們適當表格申請COBRA，以暫時延長聯邦政府醫療保險。有人最近去看醫生，診所找不到他的保險證明。這些延誤讓很多人擔心，自己是否會失去醫療保險服務。一名前川普官員說，「很多人都嚇壞了。」

川普 商務部 醫療保險

上一則

拆散無證童與爸媽 川普的司法部長塞辛斯悔不當初

下一則

共富貴不共患難？庫許納遠離核心 知情人士：川普要求

延伸閱讀

川普兒媳選北卡參議員？ 川普品牌聲望大考驗

川普兒媳選北卡參議員？ 川普品牌聲望大考驗
恢復川普帳號？YouTube執行長開出條件

恢復川普帳號？YouTube執行長開出條件

國會暴亂企業憂反彈 前川普政府官員 失業又沒特休金

國會暴亂企業憂反彈 前川普政府官員 失業又沒特休金
川普兒佛州豪宅喊價4900萬 3年前姑媽賣他1800萬

川普兒佛州豪宅喊價4900萬 3年前姑媽賣他1800萬

熱門新聞

根據國會眾院的新版紓困法案，一戶四口人的低收入家庭，可獲逾1.4萬元紓困金。(Getty Images)

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

2021-02-27 06:12
CDC主任瓦倫斯基在1日表示大家要提防變種病毒的嚴重性。(路透)

感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫

2021-03-01 22:56
拜登上台後首次軍事行動，下令空襲敘國親伊朗民兵組織。(路透)

報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施

2021-02-25 21:50
嬌生單劑新冠疫苗在27日獲得緊急使用授權。路透

憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種

2021-02-28 10:47
拜登(左一)入主白宮後，他的家庭成為人們談論話題。圖中左二為第一夫人吉兒‧拜登，右一為兒子杭特．拜登。(Getty Images)

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

2021-02-24 21:25
諾瓦瓦克斯公司執行長爾克表示，該公司的COVID-19疫苗最快5月就能獲准在美國使用。(路透)

Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用

2021-03-02 09:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌

Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌
拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金

拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金
89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美

89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美
4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩

4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩
昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心

昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心