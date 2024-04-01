拜岸10日峰會將強調台海穩定 與澳菲合作抗中

拜登總統(右)和日本首相岸田文雄4月10日舉行峰會。圖為兩人去年北約峰會場邊互動密切。(路透)

日本 共同社等媒體引述該國政府相關人士報導，美日菲三國高峰會預定4月在華府 舉行，拜登 總統和日本首相岸田文雄4月10日的雙邊峰會，將發表聯合聲明，強調台海和平穩定重要性，並確定美日將與澳洲及菲律賓擴大安全合作，增強對中國威懾力。拜登還將邀岸田和南韓總統尹錫悅參加7月北約華府峰會，並舉行美日韓三邊峰會。

此次「拜岸會」將定調美日為全球夥伴關係，彼此協調在安保、外交與經濟領域廣泛合作。

在經濟層面，會後聲明可望載明兩國將於半導體與AI等先進技術上加強協力，亦將提到美日經濟安保合作，例如使供應鏈更具韌性，以及兩國民間企業、研究機構和大學攜手合作。

另在外交及國防上，會後將強調美軍與日本自衛隊的指揮系統應進一步合作，以及美日將共同致力解決上世紀日本人遭北韓綁架、北韓研發核飛彈和核武擴散等問題。

岸田將是九年來首位赴華府國是訪問的日相，上次是已故日相安倍晉三於2014年獲時任總統歐巴馬邀訪。「拜岸會」將在白宮召開共同記者會，並發表記錄詳細合作內容的文件。岸田將在白宮南苑接受19響禮砲歡迎，拜登夫婦並將舉行正式晚宴款待。

拜岸會另將商討加強美日澳部隊間互通性、使國防技術移轉更簡便，以及日本和澳英美三方安全夥伴關係(AUKUS)的合作事宜，如反潛及機器人。

此外，美日菲峰會則將確認三方在海洋安全合作，擴大三國部隊聯訓，以及日本援菲國防軍備。

由於英澳菲皆為美盟邦，日本也與三國志同道合，未來將進一步增加五國在印太聯合演訓、推動國防技術合作，以提高對中國嚇阻力。英國近年來鑒於中方擴軍而持續加強參與印太事務，計畫明年派航艦打擊群到印太，美日英正協調配合在日本近海聯合軍演。

另據共同社報導，拜登政府正協調邀岸田及南韓總統尹錫悅出席7月在華府召開的北約組織峰會，並舉行美日韓峰會。

去年8月美日韓領袖在大衛營舉行首次三邊峰會，並同意峰會每年舉行。消息人士稱，今年7月峰會議程將包括加強應對中國，促進國防合作、情報共享及擴大網路安全合作。

消息人士稱，美國憂心中國對其他國家使用「經濟脅迫」，計畫和東亞盟邦加強經濟安全合作，包括為半導體等產業建立韌性供應鏈。