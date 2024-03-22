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在美、歐、亞洲皆臨訴訟…各方監管行動不斷 蘋果四面楚歌

編譯廖振堯／綜合21日電
歐洲與蘋果的爭訟多年，蘋果已有多項讓步或敗訴，歐洲經驗可能在美國重演。（路透）
歐洲與蘋果的爭訟多年，蘋果已有多項讓步或敗訴，歐洲經驗可能在美國重演。（路透）

蘋果產品雖仍受用戶歡迎，去年銷售額為3860億元、賺進利潤970億元，但來自各方監管機構的挑戰愈來愈多，在美洲、歐洲、亞洲皆面臨訴訟，四面楚歌之外，還可能面臨多筆上千萬元的罰款。

紐約時報報導，蘋果最新的官司是司法部在21日提起全面的反壟斷訴訟，直接針對頭號產品iPhone，控蘋果阻止其他公司提供與蘋果產品競爭的應用程式(如數位錢包)，違反了反壟斷法。司法部已調查長達一年，研究蘋果如何控制、創造不公平的競爭環境，也就是只允許自家產品和服務使用NFC晶片和通知等核心功能，拒絕它廠支付或智慧手表存取這些功能；該案可能尚需幾個月才會進入審判。

歐洲方面，歐盟執委會(European Commission)本月4日開罰蘋果18億歐元(約19億5000萬美元)，因其阻止其他音樂串流平台提供促銷和升級訂閱，阻礙市場競爭。監管機構指出，蘋果為App Store制定的規則只允許Apple Music提供前述益處，Spotify等競爭對手則被擋下，若不遵守命令可能會吃下額外罰款。

遊戲公司Epic Games於2020年也就App Store阻礙遊戲內購買(in-game purchase)控告蘋果，但打輸官司。但一名加州聯邦法官裁定蘋果確實阻止Epic Games提供替代支付方式，違反了加州競爭法；最高院決定不受理此案後，蘋果表示將遵守該裁決，若開發商選擇使用其他支付方式，抽取佣金比例削減至27%。不過Epic Games上周在法庭提出動議質疑蘋果合規性，法院必須再次裁定蘋果是否違反加州法律。

歐洲監管機構本月開始執行新競爭法，APP開發商則抱怨蘋果開放其他APP商店和支付系統的同時，也提出了新的佣金和要求，質疑這些費用是否合法；監管機構也可能就此調查，若成案恐罰蘋果全球年收入10%的罰款。日本、澳洲、英國等國也虎視眈眈，觀察當前蘋果如何遵守其他地方的法律，再施加監管壓力。

中國雖未訴諸官司，但去年秋季以安全性漏洞為由呼籲政府機構員工勿於工作中使用iPhone，波及其銷量。Counterpoint Research指出今年前六周，iPhone在中國銷量下降24%；華為5G新機銷量則大增64%。

加州 iPhone App

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