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闊別半世紀 美重返月球 民間企業登月成功

編譯盧炯燊／綜合22日電
登月艇「奧德塞斯」在降落月球表面前所攝。（美聯社）
登月艇「奧德塞斯」在降落月球表面前所攝。（美聯社）

暌違半個多世紀後，美國22日再次返回月球；休士頓私人登月科技公司「直覺機器」(Intuitive Machines)的六角形Nova-C登月器「奧德修斯號」(Odysseus)，於美國東部時間22日下午6點23分成功在月球南極附近著陸，這不光是近52年來美國首次再踏足月球，也是首次完全由民間企業實行的登月任務。

「直覺機器」公司與太空總署(NASA) 的飛行控制中心人員，是在位於休士頓的任務控制中心聯合宣布完成這項壯舉。

根據計畫，「奧德修斯號」是在月球南極附近一個名為馬拉佩特 A(Malapert A)的隕石坑處著陸；不過它與地球的通訊最少一段時間才能重新建立，因此初期訊號微弱，暫時無法確定其精確狀況和位置。

時隔52年，美國22日再度登月成功，並且是全世界第一個民營企業的計畫，位於休士頓...
時隔52年，美國22日再度登月成功，並且是全世界第一個民營企業的計畫，位於休士頓的控制室裡的工程人員振臂歡呼。（美聯社）

「奧德修斯號」攜有NASA及公司其他客戶的實驗品，NASA為這次飛行任務支付1億1800萬元，它的實驗品將重點收集有關太空天氣與月球表面相互作用、射電天文學和月球環境其他方面的數據，以供未來載人登月任務參考。

此次成功登月，標誌著商業製造及運營的登月器首次「軟著陸」，除了是NASA啟動月球經濟計畫的一部分外，也是NASA阿提米斯(Artemis)登月計畫之一。

這個登月計畫是政府航天機構與私營航天公司合作，截至2023年10月，已有29個國家及一個地區參與，包括美國、歐洲、加拿大、日本及英國的政府航天機構，目標是在2026年底讓第一批太空人登陸，作為長期、持續的月球探索的一部分，也是作為最終飛往火星的墊腳石。

目前只有五個國家的登月器成功登陸月球，包括美國、前蘇聯、中國、印度及日本，而美國是唯一一個將人類送上月球表面的國家。

美國上一次登月是在1972年12月11日，阿波羅17號最後一次載人登月任務，兩名太空人塞爾南(Gene Cernan)及施密特(Harrison Schmitt)在月球表面降落。

中國的登月計畫是在2030年將太空人送到月球，而美國正競相趕在中國太空人前，重回這個地球的天然衛星。

太空人 NASA 休士頓

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