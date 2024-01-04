艾普斯坦曾稱：若抖出川普、柯林頓黑料 2016大選會取消

前總統柯林頓(右)1993年在白宮接見艾普斯坦(中)及目前繫獄的季絲蘭‧麥斯威爾(左)。(柯林頓總統紀念圖書館)

在已故「淫魔」富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)生前數百頁法庭文件大解封之際，他的弟弟馬克‧艾普斯坦(Mark Epstein) 3日向紐約郵報(New York Post)爆料，指2016年大選年川普 和喜萊莉‧柯林頓 選情緊繃之際，他哥哥艾普斯坦曾親口對他說：「要是我抖出我所知道的這兩位候選人的事，他們非得取消大選不可。」

現年69歲的馬克是房地產開發商，他以他哥哥艾普斯坦並未進一步透露川普和柯林頓的具體情事為由，未對上述說法做更詳細說明；但紐約郵報報導，川普和柯林頓夫婦直接或間接置身在艾普斯坦圈子裡，是眾所皆知的事。

查詢飛行日誌，川普在90年代七次乘坐艾普斯坦的私人飛機往返佛州棕櫚灘和紐約，其中至少兩次有家人陪同。

不能確定喜萊莉‧柯林頓與艾普斯坦有過往來，但她丈夫、前總統比爾·柯林頓(Bill Clinton)是艾普斯坦的朋友，兩人交情至少可以回溯到1993年柯林頓的第一任總統任期。多年來，兩人多次互訪；艾普斯坦至少去過白宮17次；柯林頓曾在2002年和2003年乘坐艾普斯坦私人飛機環遊世界，造訪歐洲、亞洲和非洲。

馬克表示，就是因為他哥哥帶柯林頓去非洲進行慈善之旅，才會開始被人檢視；「我哥其實做錯了，不然他以前都在別人的雷達之外，根本沒人會注意到他。」

由於艾普斯坦利用他的飛機搭載未成年女孩到他的各地房產進行性交易，那惡名昭彰的飛機後來還被人稱為「羅莉塔快車」(Lolita Express)。

美國廣播公司(ABC)報導，與艾普斯坦有關的大量法庭文件中，柯林頓被列為「男無名氏36號」(John Doe 36)，在文件裡被提到50多次。但柯林頓預計不會涉及任何非法活動，他也從未被指控與艾普斯坦周圍的人有任何不當行為。

馬克相信他哥哥在2019年被捕入獄後，是遭人謀殺，而不是自殺。他說：「我不是要為我哥辯護，我唯一關注的是他被謀殺這件事。」但馬克並不期盼這些解封文件能帶來太多幫助。