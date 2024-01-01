「青年運動」紅海攻擊商船 遭美直升機擊沉3艇 10死

葉門叛軍「青年運動」的快艇31日在紅海攻擊商船時，美軍及時出動，擊沉三艘小艇。圖為叛軍快艇騷擾商船的資料照片。(歐新社)

伊朗 撐腰的葉門「青年運動」(Houthis)叛軍30日晚間派四艘小艇在紅海攻擊商船，美國海軍以艦載直升機反擊，擊沉其中三艘；眾院情報委員會主席特納(Mike Turner)呼籲拜登 政府對青年運動採取更嚴厲行動，但白宮 表示不擬在中東地區擴大衝突。

「青年運動」4小艇襲擊新加坡貨輪

華爾街日報(WSJ)報導，美軍中央司令部書面表示，掛新加坡國旗的「馬士基杭州號」(Maersk Hangzhou)當地時間約6時30分發出求救訊號，表示四艘小艇正在攻擊它。馬士基航運公司表示，該貨輪先是遭遇飛彈攻擊，四艘小艇再逼近該貨輪並且以武器射擊，試圖登上船舶。

中央司令部表示，「青年運動」的小艇向貨輪船員開火，逼近貨輪20公尺範圍。

美直升機先警告後反擊

附近美軍「艾森豪號」(USS Eisenhower)及「格雷夫利號」(USS Gravely)驅逐艦31日晨派出直升機，先是向四艘小艇發布警告，但小艇人員操作武器及小型火器，向美軍直升機開火，直升機反擊，擊沉其中三艘小艇，擊斃艇上人員，第四艘逃逸。中央司令部稱，美軍人員及裝備並未受損。

「青年運動」後來承認這次攻擊行動，表示己方在這次遭遇戰中喪失10名戰士。「青年運動」表示美軍進行「危險行為」，必招致「負面後果」，另矢言繼續在紅海活動。

「青年運動」自11月開始攻擊商船以來，共進行20多次；美國防官員表示，美軍與「青年運動」近距離戰鬥，擊沉其小艇，尚屬首次。

白宮不想擴大中東衝突

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，白宮國家安全會議發言人柯比(John Kirby)表示，美方不擬擴大中東地區的衝突，也不想與「青年運動」開戰；最好的結果便是「青年運動」停止這類攻擊，美方已再三表明此一立場。

美軍格瑞夫里號驅逐艦31日也擊落兩枚襲擊商船的反艦飛彈。(美聯社)

拜登總統雖授權攻擊其他伊朗撐腰、先攻擊駐伊拉克及敘利亞美軍的代理民兵勢力，但還未下令攻擊葉門的「青年運動」叛軍。

至於美軍會不會在該區域發動先發制人攻擊，柯比重申白宮立場，表示不排除一切，但美方公開向「青年運動」表明此一立場，私下也向盟國、本區域夥伴國表示，嚴正看待這些威脅，未來還會做出正確決定。

特納籲拜登採嚴厲行動

眾院情報委員會主席特納在「本周」(This Week)電視節目上表示，擊沉「青年運動」小艇一事很重大，畢竟拜登政府一直沒因應「青年運動」升高其在本區域的活動；他認為拜登必須正視美國在葉門該採取的行動，才能阻止「青年運動」持續對商船、軍艦造成的威脅。

特納表示，畢竟「青年運動」與伊朗有關，拜登不那麼做，等於給伊朗無拘束的通行證，得以在中東地區活動，不會遭遇苦果。