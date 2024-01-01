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談歷史、論種族 共和黨3候選人走極端 投合保守派選民

編譯潘勛／綜合31日電
角逐共和黨總統提名前三名參選人川普(左)、德桑提斯(中)及海理，在川普帶頭下，均以極端及挑釁的方式談論歷史及種族。(美聯社)
角逐共和黨總統提名前三名參選人川普(左)、德桑提斯(中)及海理，在川普帶頭下，均以極端及挑釁的方式談論歷史及種族。(美聯社)

一些政治策士、專家、民權領袖指出，角逐共和黨2024年總統提名的前三名參選人，在前總統川普帶頭下，談論歷史及種族時，全採極端及挑釁的方式，有時偏離甚至扭曲事實。

華盛頓郵報報導，川普在共和黨民調中「一騎絕塵」，他當著大多為白人的聽眾描述無證移民時，動用不當人看的修辭，說無證客「毒害我國的血脈」；一些專家把川普的話，與納粹頭子希特勒談論種族純粹的著作相提並論。

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)為佛州的非裔歷史課綱辯護，宣稱一些奴隸發展出技術，「憑以造福他們個人」。

另位參選人海理(Nikki Haley)上周被詢及內戰原因時，避而不談蓄奴史，直到翌日才承認內戰「與奴隸制有關」。

兩黨策士指出，三位領先的共和黨參選人談論歷史與種族時，方式極端又挑釁，已引起很多國人憤怒，另有疏離大批選民之虞，包括獨立及溫和選民，而海理極力爭取那兩類選民。

但是，由訪談愛阿華及新罕布夏州選民得知，三名參選人的說詞投合很多傾向保守派的選民。共和黨裡很多人憎惡自由派領袖，認為他們不時在指點或強迫國家為過往的屠殺而道歉，另有些人對移民而造成國家的人口與文化變動而感到憤怒。

共和黨策士史蒂文斯(Stuart Stevens)指出，共和黨置身於時間錯位，內部還在算這些舊帳，但世界其他地方早就前進而不理睬了；三位參選人是想討好一些眼見世局有異而覺得不安的選民。

但在提名初選的愛阿華、新罕布夏州，過去一周好些保守派選民看法則不同。即便海理的言論引發全國爭議，但很多參加她造勢的兩州民眾表示，他們對她起初避而不談黑奴並無意見。

56歲新罕布夏州選民佛格(Doug Vogel)表示，海理的回答被小題大作了，而且他認為海理很精準地因應各州正在上演的州權法理顧慮；他認為海理講的是真相。

共和黨 新罕布夏州 川普

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