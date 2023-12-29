年少經歷卡特時代排隊加油 X世代最不滿拜登

Ｘ世代對拜登（右）的滿意度最低，Ｘ世代對於經歷過卡特（左）執政時代竟要排隊加油，記憶猶新。拜登現在面臨和卡特一樣的連任嚴峻挑戰。圖為1978年時任參議員的拜登和卡特總統耳語。（美聯社）

三家機構聯合民調 指出，在各年齡層當中，對拜登 總統施政認可度最低的莫過X世代，主要是因他們青少年及甫成年時期，受苦於民主黨 總統卡特時代的石油大排長龍、財政赤字狂飆，而繼任的雷根總統極受歡迎所影響。

全國公共廣播電台(NPR)報導，就以54歲的塔拉‧秀托(Tara Schoettle)為例，她表示自己對卡特當總統時代，必須大排長龍等加油，記憶猶新，感覺上自由派總是做類似的事情，然後把事態說成整個社會該負責等等之類，但他們在財政上極不負責。

X世代指的是1965到1980年出生的人，單是那個政治回憶，就足以解釋他們比起其他世代，何以傾向保守派。秀托指出她僅投過一次民主黨人當總統，便是2008年選歐巴馬。

聖地牙哥州立大學(San Diego State University)心理學教授頓吉(Jean Twenge)指出，所有世代當中，X世代最支持共和黨。

NPR、全國公共廣播電視公司(PBS)「新聞時段」(PBS NewsHour)、馬瑞斯特學院(Marist College)聯合民調佐證這個觀點。依世代來說，給拜登執政負評者以X世代的62%最高，相形下1901到1927年出生的「盛世世代」與1928到1945年出生的沉默世代(Silent/Greatest Generation)為48%，1946至1964年出生的嬰兒潮(baby boomers)世代為48%，Z世代及千禧世代(Z/millennials)為50%。

給拜登執政「極不認同」評價的也以X世代最高，為52%；相形下盛世與沉默世代為41%、嬰兒潮世代為39%、Z世代及千禧世代35%。

頓吉表示，各世代的政治傾向，會受到他們青少年及甫成年時期，總統受歡迎程度所影響。

甚至對一般支持拜登施政的X世代民眾，依然懷念他們年輕時代的政治。

加州聖荷西56歲代課教師皮克羅(Ken Piccolo)指出，雷根讓他對身為美國公民、對國家感覺良好，覺得人生值得一活，美國是個良好國家，因為他與州方、世界、國家互動的方式，就是讓你覺得當美國人真好。