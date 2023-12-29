我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李善均出殯眾星相送 長子捧遺照 田慧振哭到崩潰

一次掌握2024年美股5大主題：降息前景、總統大選、科技業成長展望

年少經歷卡特時代排隊加油 X世代最不滿拜登

編譯潘勛／綜合28日電
Ｘ世代對拜登（右）的滿意度最低，Ｘ世代對於經歷過卡特（左）執政時代竟要排隊加油，記憶猶新。拜登現在面臨和卡特一樣的連任嚴峻挑戰。圖為1978年時任參議員的拜登和卡特總統耳語。（美聯社）
Ｘ世代對拜登（右）的滿意度最低，Ｘ世代對於經歷過卡特（左）執政時代竟要排隊加油，記憶猶新。拜登現在面臨和卡特一樣的連任嚴峻挑戰。圖為1978年時任參議員的拜登和卡特總統耳語。（美聯社）

三家機構聯合民調指出，在各年齡層當中，對拜登總統施政認可度最低的莫過X世代，主要是因他們青少年及甫成年時期，受苦於民主黨總統卡特時代的石油大排長龍、財政赤字狂飆，而繼任的雷根總統極受歡迎所影響。

全國公共廣播電台(NPR)報導，就以54歲的塔拉‧秀托(Tara Schoettle)為例，她表示自己對卡特當總統時代，必須大排長龍等加油，記憶猶新，感覺上自由派總是做類似的事情，然後把事態說成整個社會該負責等等之類，但他們在財政上極不負責。

X世代指的是1965到1980年出生的人，單是那個政治回憶，就足以解釋他們比起其他世代，何以傾向保守派。秀托指出她僅投過一次民主黨人當總統，便是2008年選歐巴馬。

聖地牙哥州立大學(San Diego State University)心理學教授頓吉(Jean Twenge)指出，所有世代當中，X世代最支持共和黨。

NPR、全國公共廣播電視公司(PBS)「新聞時段」(PBS NewsHour)、馬瑞斯特學院(Marist College)聯合民調佐證這個觀點。依世代來說，給拜登執政負評者以X世代的62%最高，相形下1901到1927年出生的「盛世世代」與1928到1945年出生的沉默世代(Silent/Greatest Generation)為48%，1946至1964年出生的嬰兒潮(baby boomers)世代為48%，Z世代及千禧世代(Z/millennials)為50%。

給拜登執政「極不認同」評價的也以X世代最高，為52%；相形下盛世與沉默世代為41%、嬰兒潮世代為39%、Z世代及千禧世代35%。

頓吉表示，各世代的政治傾向，會受到他們青少年及甫成年時期，總統受歡迎程度所影響。

甚至對一般支持拜登施政的X世代民眾，依然懷念他們年輕時代的政治。

加州聖荷西56歲代課教師皮克羅(Ken Piccolo)指出，雷根讓他對身為美國公民、對國家感覺良好，覺得人生值得一活，美國是個良好國家，因為他與州方、世界、國家互動的方式，就是讓你覺得當美國人真好。

拜登 民調 民主黨

上一則

居民促移除星光大道「川普之星」 史無前例…歸誰管難釐清

下一則

施壓「五月天」親中 影響台灣大選 ? 中方：假消息

延伸閱讀

拜登夫婦迎新年 赴聖克羅伊島

拜登夫婦迎新年 赴聖克羅伊島
美墨合作「中美洲移民計畫」墨清除邊境帳篷 德州關口將重啟

美墨合作「中美洲移民計畫」墨清除邊境帳篷 德州關口將重啟
拜登政府改變烏克蘭戰略 從擊敗俄羅斯轉為加強終戰談判地位

拜登政府改變烏克蘭戰略 從擊敗俄羅斯轉為加強終戰談判地位
拜登選情告急？決戰州賓州3萬選民從民主黨跳槽共和黨

拜登選情告急？決戰州賓州3萬選民從民主黨跳槽共和黨

熱門新聞

房價太高，永久租屋族崛起，這個趨勢正催生社區轉型。(美聯社)

不想買房、不背房貸「永久租屋族」全國崛起

2023-12-24 01:28
特斯拉位於德州的超級工廠，傳出2021年曾發生機器人攻擊工程師的事件，宛如電影情節。（路透）

特斯拉遭爆機器人攻擊工程師 目擊者曝驚險一幕

2023-12-27 13:36
俄羅斯總統普亭(右)今年3月曾向中國國家主席習近平(左)承諾，將與烏克蘭打至少五年。（美聯社）

普亭向習近平承諾「將與烏打5年」 恐影響習統一計畫

2023-12-27 22:17
趕在國務卿布林肯到墨西哥洽談防堵無證移民之前，成千上萬移民沿著墨西哥公路向美國邊界進發。(美聯社)

最大移民潮來襲…上月湧入24萬無證客 本月更多

2023-12-25 09:28
新冠肺炎的新變異病毒株JN.1，正在美國聖誕假期期間快速傳布。（路透）

新冠疫情再拉警報 變異病毒株JN.1 在美聖誕假期快速散布

2023-12-24 06:27
紐約時報26日報導，前總統川普若在2024年大選勝出，2025年上台後將擴大進口關稅。（美聯社）

紐時：川普若贏得大選 2025年將擴大中國進口關稅

2023-12-26 11:43

超人氣

更多 >
讓浴室磁磚清潔發亮 地產仲介推薦用2元調味品

讓浴室磁磚清潔發亮 地產仲介推薦用2元調味品
存放麵粉只有一個方法 讓麵粉大廠教你

存放麵粉只有一個方法 讓麵粉大廠教你
新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照

新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照
現實即地獄 受完罰走人…李善均神劇10金句 溫暖無數人卻救不了自己

現實即地獄 受完罰走人…李善均神劇10金句 溫暖無數人卻救不了自己
南加六旬亞裔女撿可回收物 遭遊民大錘砸死

南加六旬亞裔女撿可回收物 遭遊民大錘砸死