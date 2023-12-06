拜登軍援烏克蘭法案在參院瀕崩潰 共和黨堅持加入管制邊境措施

總統拜登緊急推動補足烏克蘭軍事費用與援助以色列的計畫，在參議院瀕臨崩潰。（路透）

紐約時報5日報導，總統拜登緊急推動補足烏克蘭 軍事費用與援助以色列的計畫，在參議院瀕臨崩潰。除非民主黨同意在法案加入制止美墨邊境移民潮的嚴格措施，否則共和黨參議員 準備在6日的表決封殺該法案。

參院5日下午召開了一場內閣層級政府官員出席的機密簡報會，原意是把重點放在民主黨提案，向烏克蘭、以色列、台灣和美墨邊境提供1110億美元援助，但先是烏克蘭總統澤倫斯基最後一刻取消了視訊會議，隨後更演變成一場黨派之爭的大吵大鬧。共和黨參議員憤怒地指責民主黨同僚，無視他們要求取締邊境移民潮，許多參議員乾脆退席，表示他們受夠了。

報導指出，此次官員簡報會不歡而散，發生在參院對1105億美元緊急支出法案進行關鍵測試表決前夕，不只顯示這項投票很難過關，也讓任何跨黨派協議迅速出爐的前景黯淡。在烏克蘭對抗俄軍處於緊要關頭之際，參院封殺援助法案，將讓各界注意到美方援烏決心動搖。

兩黨參議員過去幾周密集談判，在其中發揮重要作用的康乃狄克州民主黨籍參議員墨菲離開簡報會時告訴記者，「我們將要放棄烏克蘭」。他說，當普亭進軍北約國家時，共和黨參議員「將對拿烏克蘭安全玩弄權術的這一天發出悲嘆」。

但共和黨參議員指出，他們對政府官員拒不回答有關邊境安全的問題怒不可遏，並指邊境安全是任何向美國盟邦送出緊急援助計畫的前提。共和黨籍德州參議員柯寧表示，「他們想要上百億美元幫助我們在海外的朋友和盟邦，卻不願意採取一切必要行動，防止邊境的潛在危機」，並稱「拜登政府就是不在乎」。

在共和黨內支持烏克蘭力道逐漸減弱之際，仍有共和黨參議員主張要幫助烏克蘭，但他們表示除非法案納入取締移民，否則就沒有興趣投票支持。

共和黨籍的南卡州參議員葛理漢說，援助烏克蘭算他一分，「如果我們不幫助烏克蘭，而普亭逍遙法外，就將跟北約陷入一場戰爭，我完全懂。如果你們提出真正的邊境安全方案，處理我所見過最大的國安問題之一，就會拿到共和黨強力投票支持烏克蘭、以色列與台灣」。