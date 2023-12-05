生活開銷大 買不起房…許多公民遠走他鄉 到海外才能實現美國夢

美國生活費高昂，年輕人買不起房子，讓愈來愈多的國人不再相信「美國夢」，甚至移居到生活費低的其他國家。（路透）

多項民調 顯示，美國民眾對於「美國夢」(American dream)的信心正在消失，某些美國公民 必須遠走他鄉，到海外才能實現美國夢，因為其他國家生活開銷壓力較輕，經濟彈性空間較大，對所謂「美國夢」相當諷刺。

民調：美國夢信心消失

華爾街日報(WSJ)與全國民意研究中心(NORC)曾在10月公布聯合民調顯示，只有36%受訪者還相信「只要努力就能出人頭地」的美國夢。

國家廣播公司(NBC)日前公布民調則顯示，年輕一代美國人買屋夢想難以實現，不分年齡的美國民眾對於下一代年輕人的發展機會，同樣都出現越來越濃厚的悲觀看法。

相較之下，遠距工作、旅居海外的生活型態透過社群媒體發文分享，讓某些美國人考慮到海外闖天下。

遠距工作者 赴歐大增

歐洲地區法律事務所Lexidy指出，從2020年以來，只要能上網就能不受地點限制上班工作的「數位遊牧民族」(digital nomad)，申請赴歐簽證明顯增加；目前有數十個歐洲國家為遠距工作提供效期一年的特定簽證，讓符合資格的外籍人士可以在當地落腳並合法居留。

原本住在科羅拉多州的夫妻檔史東斯崔特(JP Stonestreet)及巴希斯塔(Amelia Basista)，2017年搬到南美的厄瓜多，如今經營協助美國公民到海外生活的諮詢事業，並且透過網路事業賺取收入。

史東斯崔特接受Axios新聞網站訪問時說：「我們成長在一個人人有機會的國家，只要夠聰明、只要努力，就可以實現美國夢。但如今已經完全不一樣了。」

史東斯崔特說，只要不幸發生一件意外，人生就變得天翻地覆，夢想破滅。他表示，離開美國的最主要原因是生活開銷的負擔實在太重。

他移居南美 還清債務

史東斯崔特夫妻說，不管是考慮從美國搬到海外或正在決定移居海外的人數都出現大量增加。史東斯崔特夫妻社群媒體的追蹤粉絲大多是屆臨退休或已退休的美國民眾，這些民眾體認到已經在美國住不起，想要搬到開銷較低又能擁有高品質生活的其他地點。

離開之前，史東斯崔特夫妻背負著醫藥費債務、學貸、信用卡卡債等，但自從搬到厄瓜多之後，如今已經無債一身輕。夫妻兩人都年過50，但感覺搬到厄瓜多彷彿「變年輕了」，因為壓力減輕，遠離了美國生活充滿負面感受的「有毒」環境。

900萬公民旅居海外

究竟有多少美國人旅居海外，聯邦機關並沒有官方統計。但國務院 2020年報告指出，大約900萬美國公民旅居海外。國務院發言人說，國務院後來已不再公布類似統計數字。