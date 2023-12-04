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管制晶片出口中國 美明年1月組說明團赴台畫紅線

記者江睿智／台北報導
美國正努力封堵中國取得先進晶片的管道，商務部並點名輝達，籲勿繞開禁令而幫助中國。(路透)
美國正努力封堵中國取得先進晶片的管道，商務部並點名輝達，籲勿繞開禁令而幫助中國。(路透)

美國今年10月擴大管制對中國出口晶片商務部下月將派說明團赴台，前往新竹與台南科學園區舉辦說明會，向台灣的半導體製造、IC設計、材料和設備等業者說明禁令更新細節。

加強限制半導體、IC設計業

商務部官員明年1月除了赴台灣，外界預計也會前往日本和南韓。由於拜登總統與中國國家主席習近平的APEC峰會甫落幕，加上台北的總統大選在即，在此時刻美方官員罕見的派說明團赴台，引發外界關注。

美國今年10月17日更新出口管制禁令，加強限制對中國出口半導體相關產品等規範，以彌補晶片禁令自去年底實施以來的關鍵漏洞，避免中國獲得先進晶片製造工具與技術。

輝達開發的8顆HGX H100晶片模組。(美聯社)
輝達開發的8顆HGX H100晶片模組。(美聯社)

美將赴亞洲半導體國家說明

台方官員表示，美國此波擴大對中國出口晶片管制，資料多達三、四百頁，個別公司都在自行研究中，美方為蒐集主要半導體生產國家廠商意見，商務部明年1月組說明團赴亞洲國家主要半導體國家，向廠商說明。

上海舉行的世界人工智能大會。(新華社)
上海舉行的世界人工智能大會。(新華社)

台部分產品赴中 須向美申報

台北經濟部官員說，根據美國發布擴大對中國出口晶片管制內容，除了已明訂禁止出口到中國的清單外，部分產品組裝後要出口到中國，須向美國商務部申報許可才能出口。簡言之，除了明確禁止清單外，還有一部分灰色地帶須經美方同意才能出口到中國。台方業者反映，希望美國說明團針對須經許可部分，能夠有詳盡說明。

華為相關 台4業者被調查

今年10月初，彭博報導漢唐、亞翔、崇越、矽科宏晟等四家台廠協助與華為有關聯的企業，在中國深圳建設晶圓廠基礎設施。儘管相關公司事後澄清並未違反出口管制規定，但因正值美中科技戰敏感時刻，經濟部表示會調查相關企業與華為的關係。經濟部官員表示，四家業者已回覆說明在中國投資項目，現轉給陸委會、國安局會審，將確認是否符合相關出口管制。

新禁令細節多 美方直接溝通

 

對於美國商務部明年1月說明團到訪，經濟部官員表示，將協助美方聯絡使用美國技術的台灣業者，規畫在新竹科學園區與台南科學園區舉辦說明會，主要是半導體製造、IC設計、材料和設備等業者，美方除說明禁令更新細節，現場也提供問答，讓廠商了解如何避免踩到美方紅線。

據了解，出席美方說明會的台方業者，是由美國在台協會(AIT)邀請，經濟部協助台方業者反映意見。官員表示，美國晶片禁令目前仍在預告期，更新的細節很多，希望透過說明會可以讓美國政府官員與業者直接溝通。

晶片 商務部 華為

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