連任危機 13家民調 拜登輸川普11個 支持度持續下降

尋求連任的拜登總統選情現警訊，支持率持續下滑，民調機構11月發布13個民調，其中11個民調，他都落後於共和黨對手川普。(路透)

根據政治新聞網Politico報導，本月13家獨立機構進行的民調 ，除了其中兩家民調拜登 總統的支持率領先，其他11家民調都由前總統川普 領先，顯示拜登與川普正面對決時，他的支持率正持續下降，爭取連任面臨挑戰。

6個搖擺州 川普領先4州

本月初，紐約時報和錫耶納學院(Siena College)聯合民調顯示，前總統川普支持率在六個搖擺州中四州領先；無獨有偶，在晨間諮詢公司和彭博社民調中，七個搖擺州，川普在六個州領先。

還有過去一周半來，Noble Predictive Insights民調顯示，川普在亞利桑納州領先拜登八個百分點；密西根州EPIC-MRA民調，也以五個百分點領先拜登。

高齡總統 流失年輕選票

拜登支持率低迷不振，因為年輕世代的支持者流失、中東情勢以及獨立和第三方候選人崛起等有關，國家廣播公司新聞網(NBC News)本周公布的民調結果，尤其令人震驚，川普在35歲以下選民中的支持率已經領先拜登，成為46%比42%，

根據本月晨間諮詢(Morning Consult)(拜登+2)、福斯新聞(Fox News)(拜登+7)、昆尼別克大學(Quinnipiac University)(拜登+9)民調，拜登在18至34歲選民中，僅以個位數領先，然而川普在所有選民涵蓋的四項民調中都領先拜登。

而且隨著拜登對川普的優勢下滑，民調數字顯示拜登支持率下降，川普支持率飆升，更讓拜登飽受壓力。

支持率跌至38% 拜登民調新低

首先，拜登第一個任期的支持率已經處於歷史低點，而且還持續下滑，民調網站FiveThirtyEight本月稍早公布的平均支持率跌至38%，為2022年7月以來最低紀錄；同時「真清晰政治」(RealClearPolitics)網站公布的平均支持率甚至降至40%，創下2022年8月以來最低點。

支持率升至47% 川普民調新高

與此同時，川普支持率持續上升，一年多前「真清晰政治」公布的民調，若一對一對決，川普平均支持率在約42%至46%之間，但是本月稍早，川普支持率首次突破46%，本周支持率已微幅突破47%，相當於川普2020年大選的得票率。

不僅如此，根據福斯新聞公布的民調，川普支持率目前以50% 比46%，微幅領先拜登；FiveThirtyEight公布的平均數據顯示，拜登的支持率自5月以來，一直緩步下降；相較之下，過去兩個月來，川普的平均支持率卻穩定上升，從9月1日的39%上升至22日的42%。