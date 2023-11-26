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福利縮水、感受不到經濟重振 衝擊民主黨2024基本盤

記者顏伶如／綜合報導
通膨等因素導致數百萬民眾領取的福利縮水，可能使拜登總統2024年選情受挫。圖為領取糧食券的消費者在阿拉斯加的商店裡購物。(美聯社)
通膨等因素導致數百萬民眾領取的福利縮水，可能使拜登總統2024年選情受挫。圖為領取糧食券的消費者在阿拉斯加的商店裡購物。(美聯社)

新冠疫情期間各種紓困計畫發放福利結束，社會安全網政策則紛紛頒布新限制，美國民眾領取福利縮水，民主黨基本盤某些核心族群荷包壓力明顯增加，拜登總統2024年尋求連任的選情恐因此將受到影響。

疫情期間實施的一連串補助計畫今秋結束，對數百萬國人造成「福利懸崖」(benefit cliffs)。就在同一時間，行之有年的社會福利計畫，則因政策改變而出現門檻新規，數十萬領取福利者也受到衝擊。

拜登政府與民主黨籍國會議員積極爭取在明年初的預算法案中恢復某些福利計畫，但原本拜登大力提倡的學貸豁免計畫，如今已確定復活無望。

通膨等因素導致數百萬民眾領取的福利縮水，可能使拜登總統2024年選情受挫。圖為新...
通膨等因素導致數百萬民眾領取的福利縮水，可能使拜登總統2024年選情受挫。圖為新澤西州西紐約市的一家商店掛出「我們接受糧食券」的告示。(Getty Images)

領取的福利縮水，首當其衝的包括婦女、年輕人、少數族裔，他們是民主黨基本盤主力。通膨高漲之下，這些選民並未切身感受到拜登聲稱重振經濟的效果，反而感受到福利縮水的切膚之痛。

聯邦學貸由於疫情而暫停償還三年半，今年10月1日恢復還款。就在同一天，規模240億元的全國托兒緊急補助基金宣告結束。

全國超過4000萬低收入民眾領取俗稱「糧食券」(food stamp)的「營養補充援助計畫」(SNAP)補助，今秋開始將某些領取人排除資格。弱勢權益倡議人士指出，如果國會下次在預算法案裡無法為「婦女及嬰幼兒營養補助特別計畫」(WIC)提供10億元經費，原本有領取資格的數十萬婦女及幼兒可能面臨排除。

紐約時報與錫耶納學院(Siena College)上個月公布聯合民調指出，大選決戰州登記選民中，有57%認為經濟議題是2024年總統大選投票給誰的關鍵，而認為目前美國經濟「極佳」或「良好」的受訪選民僅19%。

約59%受訪選民說，較信任國家經濟交給前總統川普治理，這些選民中有53%年收入不到5萬元，正是較可能使用社會安全網、社會福利政策的族群。

通膨等因素導致數百萬民眾領取的福利縮水，可能使拜登總統2024年選情受挫。圖為領...
通膨等因素導致數百萬民眾領取的福利縮水，可能使拜登總統2024年選情受挫。圖為領取糧食券的消費者在紐約市布碌崙(布魯克林)的商店裡購物。(Getty Images)

福利 拜登 疫情

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