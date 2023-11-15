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即將見習近平 拜登在舊金山募款稱「中國遇上問題」

中央社／舊金山14日綜合外電報導
總統拜登。（路透）
總統拜登。（路透）

美國總統拜登與中國國家主席習近平將於15日在舊金山會晤，但拜登今天在舊金山募款時卻表示，中國「真的遇上問題」了。

在貿易局勢緊張、制裁和台灣問題，加劇美中矛盾之際，這兩個全球最大經濟體領導人將於加州舊金山登場的亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊，展開雙方1年來首度面對面會談。

拜登和習近平一樣在今天抵達舊金山，他把這次會晤描述為修復兩國近年陷入困境關係的機會。

在與習近平會晤的幾個小時前，他今天晚上在一場募款活動當中說：「習主席是美國如何重新確立在世界領導地位的另一個例子，他們真的遇上問題了。」拜登並未進一步說明。

稍早，拜登前往舊金山前，在白宮告訴記者：「美國不是企圖要和中國脫鉤，我們正嘗試改善關係。 」

當被問到希望在這次會晤中達成什麼目標時，拜登稱他期盼「回到正常溝通軌道，在發生危機時能夠拿起電話對話，確保我們軍隊仍然能夠相互聯繫。」

但拜登也警告，由於中國商業上的作為，美國對在中國投資將持謹慎態度。

他說：「我不會繼續支持為了在中國投資，就必須交出所有商業機密的立場。」

在舊金山進行APEC峰會期間，美中兩國領導人預計15日將有幾個小時的會晤。APEC論壇匯聚全球21個經濟體，估計占全球經濟約60%。

兩人預料還將會見重要的企業領導人，並舉行其他雙邊會議。

拜登 舊金山 習近平

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