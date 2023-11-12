選民挺拜登政績卻「不挺連任」原因是…

拜登總統連任面臨嚴重多方挑戰。(美聯社)

拜登 總統近來支持率下滑，引發民主黨 人憂慮，根據路透(Reuters)報導，拜登民調 下滑原因，並非選民不滿意其施政，而是拜登老邁的形象，連支持者都望而卻步。

來自費城的50歲安德莉·辛馬斯特(Andrea Singmaster)2020年投票給拜登，對於拜登任內政績深表贊同，卻不支持拜登尋求連任：「我愛拜登，他很棒，但大家都知道他是個老人家，缺乏選擇讓我深感沮喪，真希望不要面對這種難題。」辛馬斯特的立場說明拜登施政成績和拜登個人形象，存有極大落差。

拜登任內廣受國人歡迎的政策，包括聯邦政府介入醫療保險藥品價格談判、胰島素成本設限、提高基礎建設投資以及因應氣候變遷的環保政策等，而且拜登團隊將上述政策包裝成「拜登經濟學」(Bidenomics)，並自今年夏天起在全國各地積極宣傳，可惜效果不如預期。

根據路透和艾普索斯(Ipsos)最新公布的民調，拜登支持率已降至39%，是今年4月以來最低，並逼近其任內最低紀錄(36%)，而且民調也顯示拜登不受歡迎的程度和選民根深蒂固的印象有關。

民主黨選務策略專家卡維爾(James Carville)坦承：「我所知道的就是透過民調，發現全國絕大多數人都認為總統太老，但不知道大家能否跳過高齡，注意到製造業就業增加等各方面的改善，但到目前為止，大家都沒有發現。」

同時共和黨內民調領先的川普也不受歡迎，路透和艾普索斯9月的民調顯示，57%受訪者對拜登持負面看法，同時也有約58%受訪者反對川普。

路透記者採訪十多位民主黨高層，其中多數也主張，民主黨要繼續執政的最大機會在於利用川普的爭議性，動員更多選民出來投票。

身為民主黨支持者的辛馬斯特也坦承，若是2024大選仍是川普和拜登對決，仍將投票給拜登。

不過副總統賀錦麗(Kamala Harris)最近在聖路易斯(St. Louis)一場籌款活動，談到拜登施政成績則強調：「我們面臨的挑戰之一，就是要讓每個人都知道是誰真正主導這些政策」。