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換人？歐巴馬選舉操盤手：拜登應「思考」是否繼續參選

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統的民調未見起色，民主黨策士公開建議他應該考慮大局，讓其他優秀人選出線。（路透）
拜登總統的民調未見起色，民主黨策士公開建議他應該考慮大局，讓其他優秀人選出線。（路透）

紐約時報與錫耶納學院(Siena College)最新聯合民調顯示，目前拜登總統在2024年大選最具關鍵影響的五個決戰州的支持度，都落後前總統川普；曾任前總統歐巴馬競選團隊高級顧問的資深民主黨策略專家艾哲洛(David Axelrod)在社群平台X發文寫道，拜登應該思考繼續參選下去是否符合個人及國家的最佳利益。

年事已高 扣分最多

艾哲洛5日在X平台發文指出，年事已高是導致拜登扣分最多的缺點，但拜登無法改變事實，在諸多不確定因素當中，有一項因素是不會改善的，那就是年齡將會繼續增長。

對於民主黨2024年選情，艾哲洛分析，只有拜登可以做出抉擇，如果繼續參選，拜登將獲得民主黨提名成為2024年總統候選人，「他必須決定的是，這麼做是否明智；繼續參選是否符合他自己及國家的最佳利益」。

艾哲洛指出，拜登對於就任總統以來的施政表現感到自豪，川普則是危險且狂妄的政客，對於規則、常理、法律、制度或民主向來不屑一顧，應該喪失參選資格。

艾哲洛是歐巴馬的選戰操盤手，他眼見拜登民調低迷，公開呼籲拜登真要好好思考讓賢。（...
艾哲洛是歐巴馬的選戰操盤手，他眼見拜登民調低迷，公開呼籲拜登真要好好思考讓賢。（美聯社）

陣前換將 也有風險

艾哲洛在發文中寫道，對於是否要代表民主黨參選，拜登要考慮的是，一旦計算失誤，輸贏後果的代價實在風險太大。他指出，現在民主黨陣前換將當然也有風險，畢竟距離初選已經時間不多，而且參選人都應該接受競選過程的考驗，「不過，民主黨內有許多領導人才，若有機會都將出人頭地」。

紐約時報與錫耶納學院聯合民調顯示，不管收入高低，絕大多數受訪選民均表示，拜登政策讓民眾面臨切身損失。民主黨選務策略專家卡維爾(James Carville)先前便曾表示，反覆出現的民調結果都反映一個現象：選民不想看到拜登繼續參選。

Axios新聞網站上周報導，包括加州州長紐森(Gavin Newsom)、密西根州州長惠特默(Gretchen Whitmer)、新澤西州聯邦參議員布克(Cory Booker)在內的民主黨人，正低調但積極地為自己拉抬全國知名度，以便為2028年大選或者一旦拜登退出2024年大選，預先打好準備基礎。

前總統川普（左）雖然官司纏身，但支持度未減，反而是拜登總統（右）的年紀老被質疑，...
前總統川普（左）雖然官司纏身，但支持度未減，反而是拜登總統（右）的年紀老被質疑，陷入苦戰。（路透）

拜登 民主黨 民調

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