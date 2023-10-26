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220票 極右派強生當選眾議長 共和黨全數支持

記者顏伶如／綜合報導
歷經三星期的空轉，眾院25日終於選出新議長強生，強生立即宣誓就職，履行議長職務。（美聯社）
歷經三星期的空轉，眾院25日終於選出新議長強生，強生立即宣誓就職，履行議長職務。（美聯社）

政治立場屬於極右派的路易斯安納州聯邦眾議員強生(Mike Johnson)，24日晚間成為眾院共和黨團接連推舉的第四名議長候選人，25日在全院表決時獲得全體共和黨同僚支持，一舉跨越217票當選門檻，成為眾院第56任議長，也是美國有史以來資歷最淺的眾院議長。

2016年當選路州第四選區國會議員的強生，目前為眾院共和黨會議(House Republican Conference)副主席。他在議長選舉投票拿下220票，民主黨推派的候選人、眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)則獲209票。強生2017年1月進入國會以來，眾議員資歷僅六年，比美國近代史上歷任眾院議長都來得資淺。

強生25日甫當選眾院議長，議長辦公室立即掛上寫有強生名銜的名牌。（美聯社）
強生25日甫當選眾院議長，議長辦公室立即掛上寫有強生名銜的名牌。（美聯社）

前任議長麥卡錫(Kevin McCarthy)3日遭罷免後，共和黨派系歧見嚴重導致議長懸缺超過三周未能解決；強生當選讓眾院立法議程全面停擺的亂象終於畫下句點。

強生宣誓就職後在記者會上說：「我們現在位居多數。我們經歷某些性情錘鍊，結果則是變得更有強度，更有毅力，充滿更多希望。」他指出：「這就是我們即將要貢獻給美國人民的。」

媒體詢問是否支持對烏克蘭增援，強生回答，願意支持但要有條件。

「國會山莊報」(The Hill)分析，眾院群龍無首的章節終於翻篇，但接下來卻很難一帆風順；11月17日就是臨時預算期限，聯邦政府可能面臨關門危機，白宮日前呼籲國會通過1000億元國家安全補充預算，以便為同樣身陷戰爭的以色列、烏克蘭提供更多援助。

報導指出，兩大法案將考驗強生能否鎮得住內部紛擾不斷的眾院共和黨團，麥卡錫短短九個月的議長任內便經常遇到棘手狀況。

前總統川普25日在社群網站發文祝賀強生，並說強生將是「很棒的議長」、「將讓美國再度偉大」。

拜登總統則呼籲華府所有民選官員要以負責任的態度行事，跳脫黨派偏見，向前邁進。聲明中表示：「我們必須盡快處理國家安全需求，避免22天之後發生政府關門。」拜登指出：「雖然我們對於重大議題確實有著不同意見，但我們應該能夠盡量尋求共通點。」

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

眾院 共和黨 拜登

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