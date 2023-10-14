以哈衝突／戰火升級 歐盟主席：恐掀歐洲難民潮

鑒於以哈衝突可能升級，歐盟 理事會主席米歇爾(Charles Michel)警告恐掀起歐洲難民潮，刺激反移民勢力反對並加深分歧；緊鄰加薩 走廊的埃及亦擔心大規模疏散將造成邊界難民潮，但已經無法接納更多難民。

美聯社報導，米歇爾13日受訪時稱如果地區出現更多困難，那麼歐洲土地上就會立即面臨巨大的難民困境，而歐盟內部的一些政治團體將利用它來加劇爭議，使歐盟更加分裂，這是許多歐洲國家最具爭議的問題之一，恐因此兩極化。

以色列 13日發出撤離令，警告加薩北部超過100萬名平民在軍隊發動地面攻擊前離開；米歇爾呼籲最立即的方式是加強與埃及等國家接觸，也就是加薩難民最優先的接收點。

然而埃及表示已經收容了數百萬難民，不願再從加薩接收。衝突爆發以來，埃及政府盡力透過談判來讓人道主義援助能進入戰區救援，便是希望避免難民湧入西奈半島，但官員表示談判尚未得到以色列回應。埃及與以色列簽有和平條約，也和哈瑪斯保持聯繫，曾幫助調停以哈先前的戰爭，以色列外交部卻表示對於埃及有意停火或人道主義援助的接觸並不知情。

埃及的拉法過境點(Rafah crossing)成為加薩唯一出境的通道，但埃及外交部稱以色列在過境點對側多次空襲，迫使援助卡車停在埃及側無法進入。埃及總統塞西(Abdel Fattah al-Sisi)12日呼籲開放拉法過境點，反對讓大量巴勒斯坦人入境，指出埃及已經收容約900萬難民，包括今年30萬名逃離國家戰爭的蘇丹人民；埃及外交部13日更進一步譴責以色列的「撤離令」嚴重違反國際法。

一名埃及高階國安官員透露，已採取「前所未有的措施」來防止加薩邊界遭到破壞，邊境部署數千名安全部隊在，防止2008年哈瑪斯炸毀埃及邊境圍欄導致數十萬難民湧入的意外再度重演。

米歇爾指出埃及本身已有金融和經濟挑戰，這意味著歐盟需要與這些國家接觸，看能做什麼來支持該地區，像是允許建立一些人道主義走廊。