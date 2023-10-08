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以巴衝突擴大 黎巴嫩襲擊以色列 以色列大砲強轟回敬

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以巴衝突／拜登與內唐亞胡通話：全力支援以色列

編譯盧炯燊／綜合7日電
拜登總統(右)7日與以色列總理內唐亞胡通話，矢言支持以色列，並警告以色列的敵國勿擴大事端。左為國務卿布林肯。(路透)
拜登總統(右)7日與以色列總理內唐亞胡通話，矢言支持以色列，並警告以色列的敵國勿擴大事端。左為國務卿布林肯。(路透)

哈瑪斯7日突襲以色列，巴以戰火局勢升級，拜登總統立即與以色列總理內唐亞胡通電話並強硬發聲說，美國已做好準備為以色列提供一切適當的支援手段。

拜登7日在白宮說，「我向內唐亞胡總理表明，以色列有權捍衛自己及其人民。恐怖攻擊從來沒有任何正當理由，我的政府對以色列安全的支持堅如磐石、毫不動搖」。

他又說，美國警告任何敵視以色列的各方，現在不是利用目前局勢謀取利益的時刻。

拜登表示，以色列人民受到恐怖組織精心策畫的攻擊，在這個時刻美國與以色列站在一起，永遠不會失去對他們的支持。

以色列7日遭到哈瑪斯火箭突襲後，立刻展開反擊。以色列空軍轟大舉轟炸了加薩地帶，圖...
以色列7日遭到哈瑪斯火箭突襲後，立刻展開反擊。以色列空軍轟大舉轟炸了加薩地帶，圖為當地民兵抬出被炸死的居民。(Getty Images)

有分析認為，哈瑪斯今次突襲給內唐亞胡帶來急需的政治奧援機會，彌合他與拜登的破裂關係，也反映拜登對內唐亞胡別無選擇。

美以領袖長達數十年來一直保持友誼，然而近幾個月受到嚴峻考驗，拜登敦促內唐亞胡及其極右翼政府放棄改革司法系統，民主黨在以色列問題上的分歧持續擴大。拜登甚至不惜將邀請內唐亞胡訪問白宮的時間推遲了幾個月，將分歧公開化。

此次哈瑪斯突襲，讓兩人重新專注基本的初心，就是確保以色列的安全及長期生存。拜登短期內難以再向內唐亞胡施壓，同樣或會減輕來自進步民主黨人，要對以色列採取更強硬態度的壓力。

美國資深中東談判代表、卡內基國際和平基金會高級研究員米勒(Aaron David Miller)指出，拜登「別無選擇，只能大力支持內唐亞胡」。

以色列總理內唐亞胡將7日拿哈瑪斯對以色列發動的突襲與美國的「九一一恐襲事件」相比...
以色列總理內唐亞胡將7日拿哈瑪斯對以色列發動的突襲與美國的「九一一恐襲事件」相比擬，誓言讓哈瑪斯付出沈重代價，讓加薩變成瓦礫場。(歐新社)

隨著明年美國總統大選臨近，美國政治在應對以巴危機的作用愈來愈重要，然而共和黨控制的國會眾院未必與白宮步調一致。

共和黨人甚至利用今次突襲進一步攻擊拜登，指他不夠親以色列，對伊朗態度軟弱。前新澤西州共和黨籍州長克利斯蒂(Chris Christie)指責拜登給伊朗的60億元，讓哈瑪斯有足夠的底氣去攻擊以色列。

這也是拜登短短三年任期內遇到的第二次大規模戰爭，先是去年俄烏戰爭，拜登都沒法阻止或緩和，如今哈瑪斯再度施襲，讓世界安全局勢再次蒙上陰影。

拜登 以色列 哈瑪斯

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