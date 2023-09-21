談判若9月22日無進展 汽車工會喊「擴大罷工」

UAW汽車工人持續罷工，工會主席費恩(中)20日與勞工在密西根州底特律市福特汽車總部前示威，並表示22日罷工擴大升級。(美聯社)

聯合汽車工會(United Auto Workers，UAW)15日凌晨起針對底特律三大汽車廠展開罷工 ，迄今沒有跡象顯示罷工即將結束，距離22日罷工擴大僅不到48小時之際，雙方20日雖仍繼續協商，但幾無進展。

路透報導，工會代表和車廠管理階層20日繼續進行談判，雖然福特汽車公司前一天躲過加拿大工人的罷工，但沒有跡象顯示美國勞資雙方取得重大進展，車廠拒絕汽車工人工會要求包括加薪40%、每周工作32小時，以及結束新員工工資較低的分層工資結構等要求。

UAW18日晚即發出聲明，威脅若合約談判無法在22日前取得重大進展，罷工規模將擴大。

UAW主席費恩(Shawn Fain)在發布最後通牒時表示，「我們不會永遠等著他們拖延下去，我們也不是鬧著玩的。」美聯社報導，三大車廠福特、通用汽車和斯特蘭蒂斯集團(Stellantis)未直接批評UAW升級威脅，而是強調希望平息罷工。

斯特蘭蒂斯北美營運長史杜瓦(Mark Stewart)表示，公司「希望能在22日前找到與UAW的共同點」。通用汽車表示，「我們將繼續真誠與工會談判，儘快達成協議，造福團隊成員、客戶、供應商和美國各地社區。」福特表示談判仍在繼續，但未提供更多細節。

白宮 匿名官員表示，拜登 政府推翻了在本週派代理勞工部長蘇維思(Julie Su)和高級顧問史柏靈(Gene Sperling)赴底特律與勞資雙方會面的計畫。拜登總統上週曾公開支持UAW，並表示政府官員可扮演積極角色。但白宮現在認為，「最有成效的作法是讓史柏靈和蘇維思在華府繼續進行討論，讓談判取得進展。」

到目前為止，參與罷工者僅限於密西根州韋恩市(Wayne)福特裝配廠、密蘇里州溫茨維爾(Wentzville)通用汽車廠以及俄亥俄州托雷多(Toledo)斯特蘭蒂斯工廠，總計約1萬3000名工人。