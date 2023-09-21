挖拜登牆腳？川普下周赴底特律 爭取勞工選票

圖為2017年3月，前總統川普在密西根州與當時福特主管、UAW工會領袖與業者舉行圓桌會談。(美聯社)

前總統川普 下周將前往底特律，對包括汽車業在內數百名工會勞工 演講，試著挖拜登 總統的牆腳；拜登迄今還拒絕應民主黨要求，前往聯合汽車工會(UAW)罷工地點聲援勞工，堪稱低調；民主黨指出，川普任內打壓工會在案，還調降資方稅率讓他們賺得盆滿缽滿，要主張自己力挺勞方真是可笑。

華爾街日報(WSJ)20日報導，川普2016年爭取到夠多的工會選票而當選，目前他打算回味一番；共和黨在白人、勞工階級選民已有斬獲；那些人在以往世代大多投給民主黨。同一時間，民調指出國人對工會的支持率正在上升，讓發言攻擊工會，政治上較無吸引力。

川普已出聲支持UAW的罷工會員，另敦促他們向工會高層施壓，要高層支持他，這個光景看似不太可能。但川普跟其他共和黨人一樣謹言慎行，只怪罪拜登及民主黨推動電動車；汽車業勞工擔憂，由燃油車轉型會讓就業機會減少。

密西根州民主黨州眾議員麥克佛(Mike McFall)表示，川普正撩動一些工會勞工的心弦。

拜登已與UAW站同一邊；他提倡電動車，認為有善於環境，又能刺激國產電動車成長；UAW在2020年支持拜登，但對2024年尚未表態，UAW的主席費恩(Shawn Fain)表示，拜登必須克服業界全轉型為電動車的憂慮，例如工作安全、薪資及組織。

2016年川普在工會成員中取得雷根以來，共和黨總統候選人都沒能爭取到的票數，進而在賓州、密西根及威斯康辛等關鍵州取勝，但拜登2020年反彈，奪回工會票約16個百分點的優勢，拿下中西部各州。

民主黨表示，川普總統任內傷害工會、與勞工唱反調，紀錄昭昭在目；民主黨勞工運動策士羅森薩(Steve Rosenthal)表示，川普試圖主張自己站在工會選民那一邊，真是可笑，不管在哪條戰線，川普政府做的都是削弱勞工、攻擊工會。