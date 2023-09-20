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與中俄爭霸權 國防部編列333億預算「研發太空武器」

編譯俞仲慈／綜合19日電
國防部新公布的太空戰略報告(space strategy report)顯示，五角大廈將研發並部署新型太空武器，以便在未來可能的衝突，對抗中國和俄羅斯。圖為東京橫田空軍基地。（路透）
國防部新公布的太空戰略報告(space strategy report)顯示，五角大廈將研發並部署新型太空武器，以便在未來可能的衝突，對抗中國和俄羅斯。圖為東京橫田空軍基地。（路透）

國防部新公布的太空戰略報告(space strategy report)顯示，五角大廈將研發並部署新型太空武器，以便在未來可能的衝突，對抗中國和俄羅斯，而且2024財年已編列333億元預算，比去年增加13%，是有史以來金額最高的太空研發經費。

華盛頓時報(Washington Times)報導指稱，五角大廈「需要結合軍事太空武力來保護、捍衛美國與盟邦、合作夥伴以及商業太空資源，並防範三軍、盟邦和合作夥伴免於遭受敵人太空武器攻擊。」

該報告坦承美國太空軍力尚不足以嚇阻敵國攻擊，因此需要積極發展「整合太空火力」(integrated space fires)，包括更強大的電子作戰能力、戰場空間覺知(battle space awareness)與網路防護(cyber defenses)，都是五角大廈新太空戰略的重中之重。

國防部新公布的太空戰略報告(space strategy report)顯示，五...
國防部新公布的太空戰略報告(space strategy report)顯示，五角大廈將研發並部署新型太空武器，以便在未來可能的衝突，對抗中國和俄羅斯。(美聯社)

同時報告指出，中國解放軍於2015年成立獨立軍種「戰略支援部隊」(Strategic Support Force)，將太空武器視為威嚇和反擊地緣衝突(例如台海戰爭)的作戰武力，以便「更有效將太空轉換成戰場」。

報告指出，全球半數的太空基地情報與監視衛星皆來自中國，大幅提高北京「對美國及其盟軍進行遠程攻擊」的能力，對美國軍用與民用太空設備構成極大威脅。

報告強調：「解放軍正在開發、測試並部署旨在瞄準美國與盟邦衛星的能力，包括控制或矇騙敵方的電子作戰；地面雷達系統可能會破壞、降低和損壞衛星偵測；攻擊性網路戰能力；可瞄準低軌(LEO)衛星的地面反衛星(DA-ASAT)導彈。」

報告也評估俄羅斯太空軍力自2015年成立以來，對於爭奪「太空霸權」發揮關鍵作用，因其太空武器包括「干擾與網路空間系統、定向能量武器(directed energy weapons)、在軌(on-orbit)系統以及地面發射的反衛星導彈。」並預估一旦發生衝突，可能對美國衛星造成暫時或永久傷害。

太空 五角大廈 解放軍

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