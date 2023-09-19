俄烏戰爭之外 聯合國大會也聚焦貧窮與氣候

今年出席聯合國 大會(U.N. General Assembly)的領導人數量為新冠疫情爆發後三年來最高，但聚光燈似乎又會落在烏克蘭 總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky)及俄烏戰爭；發展中國家則認為在各國齊聚一堂的重要時刻，應該也要關注貧窮國家面臨的困境，這些問題同樣迫在眉睫，而非僅著眼單一議題。

美聯社報導，發展中國家的首要任務是促使各國領導人採取行動實現聯合國17項嚴重落後的全球目標，包括極端貧困、飢餓、兒童教育、性別平等、氣候變遷等，因為按照目前速度，到原定的2030年都無法實現任一目標；但分析人士和外交官更關注烏俄戰爭，認為這形成冷戰以來最令人擔憂和危險的時刻，顛覆了大國關係。除了這些焦點，疫情、高糧價、不斷升級的衝突都是需要合作解決的項目。

然而聯合國五個常任理事國裡，只有美國總統拜登出席本屆聯大，英、法、中、俄皆派遣外長級別出席，澤倫斯基勢必能搶得更多關注。澤倫斯基19日將在大會上發言、20日出席關於烏克蘭問題的安理會會議，重點討論「聯合國憲章」要求每個國家尊重他國主權和領土完整的原則；拜登19日發表的演說也密切關注美國對烏克蘭、中國和俄羅斯的看法。

國際危機組織(International Crisis Group，ICG)聯合國事務專家高文(Richard Gowan)表示，澤倫斯基此次出訪，其實是難得與所謂「南方世界」(Global South)國家領導人接觸的機會，因過去他都是尋求先進國家的援助。高文認為，如果澤倫斯基仍舊優先解決戰爭而不顧外交，他將會受到很多阻力。

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)亦說烏俄戰爭加劇了分歧，而目前全球走向四分五裂的「多極世界」的趨勢並不能解決眾多問題，且二戰後建立的多邊機構如聯合國、安理會、世界銀行和國際貨幣基金組織都已過時且需要改革。