美伊達協議 華府解凍伊朗60億財產 換釋放5美囚

伊朗已將五名美國公民從監獄移出，改為居家監禁，已知的四人可能包括Morad Tahbaz，他2018年被伊朗以間諜罪逮捕，被判十年徒刑。(Getty Images)

美聯社報導，美國與伊朗 官員11日均表示，德黑蘭已將五名伊朗裔美國公民 從監獄移出，改為居家監禁，以交換伊朗被華府凍結在南韓的數十億石油收入。美伊關係緊張持續數月，經過秘密磋商之後，雙方暫時達成換囚協議。

協議內容仍在磋商

伊朗駐聯合國官員對美聯社說，伊朗同意關在獄中的美國人得以離開，堪稱落實協議的「重要第一步」，協議內容目前仍在磋商當中，最後結局可能是被關的美國人獲得釋放，能夠返回美國。

伊朗坦承換囚協議與60億至70億美元之間的資產有關，如此龐大財富因為美國祭出制裁而遭凍結。伊朗官員說，如果達成協議，被凍結的這筆錢會先轉到卡達，然後再轉回伊朗。

5公民可望下月獲釋

官員指出，由於金融轉帳手續複雜，遭凍結資產得以匯回伊朗、被拘留的美國公民得以獲釋可望於下個月完成。

國務卿布林肯(Antony Blinken)在華府記者會上說，對於遭到伊朗拘留的美國公民來說，惡夢即將要結束，他們家人飽受折磨的夢魘也將結束。布林肯同時表示，要讓五名美國公民獲得釋放，還有許多必要工作需要完成。

布林肯說，國務院官員7日曾與被拘留的五名美國公民談話。

美聯社分析，美伊磋商換囚協議之際，美軍在波斯灣地區大量擴張，通過荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)的商船可能都有美軍人員駐守船上，維護安全。根據統計，全球所有石油貨運約有20%通過荷莫茲海峽。

拜登 恐遭對手批評

美聯社指出，與伊朗達成協議恐讓共和黨陣營掌握批評拜登總統的新話題，指控拜登政府協助伊朗振興經濟，但伊朗卻對美國駐軍與中東盟友造成越來越多威脅。

被拘留美國公民之一的委任律師詹瑟爾(Jared Genser)說，五名美國公民可能被安排住進酒店，由專人負責看守。詹瑟爾說，協議接下來將如何發展，完全沒有保證。

遭拘留美國公民沙吉(Emad Sharghi)的姊姊妮達‧沙吉(Neda Sharighi)發表聲明說，家人對拜登總統辦事有信心，政府官員已經出動要將沙吉接回美國。

58歲美國公民Emad Sharghi，2018年在伊朗旅行時被捕，原因不明。(取自X平台)