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美伊換囚協議 批評者：拜登政府屈服勒索

記者顏伶如／綜合報導
總統拜登。（美聯社）
總統拜登。（美聯社）

某些美國公民伊朗身陷囹圄多年，為何美國現在才與伊朗達成換囚協議，引起媒體討論。對於與伊朗交涉換囚，部分批評者向來抨擊美國伊朗的勒索屈服。民主黨籍參院外交委員會主席梅南德茲(Bob Menendez)11日表示，拜登願意以伊朗遭凍結的60億資金交換五名美國囚犯，如此發展令人擔心。

梅南德茲表示，美國公民遭到外國敵對勢力以不正當手段拘留，美方展開協商的最大隱憂之一便是恐將鼓勵更多敵國未來綁架更多美國公民。他說，從這個實例看來，美國更有必要清楚對民眾說明，世界上哪些地點最好不要前往，否則可能淪為人質。

梅南德茲說，不認為換囚協議將送交國會表決，他也不願透露屆時將如何投票。他說：「讓我們看看會不會送交參院，我覺得不會。」

共和黨籍阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)也曾發表聲明說，拜登討好伊朗的手段就是懦夫行為，導致伊朗領導人變得更加肆無忌憚。

世界銀行(World Bank)指出，伊朗經濟現正處於衰退，還面臨氣候變遷的嚴峻挑戰，包括出現嚴重乾旱，農產品收成減少。另外，俄烏戰爭讓伊朗進口貨物成本大增，政府財務因此吃緊。

劍橋大學(University of Cambridge)國際政治講師蘿珊‧法曼法馬尼安(Roxane Farmanfarmaian)接受半島電視台(Al Jazeera)訪問時說，可以明顯看出，伊朗希望能使用被凍結在南韓的資金，好讓正在掙扎中的經濟得以獲得振興，「可是這些錢是他們自己的，美國並沒有給他們錢」。

她表示，換囚協議的交涉中，把伊朗說成勒索的唯一一方，其實有點偏頗，美國對伊朗的全部手段其實也有點勒索的味道。

牛津大學(Oxford University)前任公共利益法研究中心主任、伊朗人權律師莫薩維(Kaveh Moussavi)說，如今美伊雙方達成換囚協議是因為，拜登政府必須確保世界上其他角落不要再爆發戰爭，拜登對於伊朗與俄羅斯的關係也感到憂心。

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