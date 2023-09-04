賭城連2日豪雨多處淹水 公路一度封閉 傳1人溺斃

賭城拉斯維加斯2日突降特大豪雨，造成洪水，衝擊市區，圖為當地警方深夜在市區水渠打撈一名陷在水渠的男子。(美聯社)

賭城 拉斯維加斯連續兩天降下豪雨，3日終於放晴，居民開始打掃內外；豪雨期間有多處遭遇洪水 圍困，引發各種救援；拉斯維加斯南方的州際第15號公路(Interstate 15)一段路面也告封閉，可能至少一人因此喪生。

美聯社(AP)報導，拉斯維加斯消防救援局(Las Vegas Fire & Rescue)表示，過去兩天的豪雨導致24起受困救援，例如30多輛車陷於洪水，十多人由水流或積水中救出。

國家廣播公司(NBC)拉斯維加斯地方台「KSNV」報導，消防救援局在市西北找到一具屍體；目擊者報警說，有一人被洪水沖走，咸信溺死的就是那個人。警方尚未公布死者身分及死因。

內華達州克拉克郡(Clark County)區域洪水控制當局表示，過去兩天，拉斯維加斯城內外部分地區降下逾3吋的雨水。

國家氣象局(National Weather Service)表示，拉斯維加斯今年降雨已達3.9吋(990毫米)，比平均值要高1.2吋，離平均年雨量只差0.19吋。

熱帶風暴喜萊莉 (Tropical Storm Hilary)8月侵襲拉斯維加斯，賭城大道為之淹水，引發幾場洪水救援行動。

前兩天的強降雨除淹沒賭城街道、人行道，市南方的州際第15號公路也全線封閉，但官方2日晚間宣布，該高速公路全線恢復開放。

國家氣象局宣布，城市東部、北部、東北部、中南部的洪水警戒生效到4日早晨為止。